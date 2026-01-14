Казахстан звернувся до США та ЄС через атаки на нафтові танкери, - Reuters

Казахстан закликає США та Європу захистити постачання нафти після атак безпілотників на танкери в Чорному морі, що загрожують глобальному ринку енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Так, Казахстан звернувся до США та країн Європи з проханням допомогти забезпечити безпеку транспортування нафти після атак безпілотників на танкери, що прямували до Чорного моря на російський термінал Caspian Pipeline Consortium (CPC).

CPC - спільний проект, учасниками якого є казахстанська державна компанія KazMunayGas, російський Lukoil та американські Chevron і ExxonMobil. Саме CPC відповідає приблизно за 80% усіх експортних потоків казахстанської нафти.

При цьому у листопаді минулого року безпілотники вже пошкодили обладнання CPC, що призвело до скорочення обсягів експорту нафти.

За повідомленням казахстанського Міністерства закордонних справ, останнім часом атаки на нафтотранспортну інфраструктуру суттєво посилились і це змушує Казахстан просити міжнародних партнерів до спільного забезпечення безпеки енергетичних маршрутів, аби стабілізувати постачання та уникнути глобальних перебоїв на ринку енергоносіїв.

Удари безпілотниками по нафтових танкерах

Наприклад, у вівторок, 13 січня, щонайменше три танкери, що прямували до морського терміналу CPC на російському узбережжі Чорного моря, зазнали ударів з боку невстановлених безпілотників. Один із цих суден був орендований американською компанією Chevron.

У свою чергу, Міністерство оборони Росії заявило, що танкер Matilda, що плавав під мальтійським прапором, зазнав атаки двома українськими ударними безпілотниками приблизно за 100 км від міста Анапа в Краснодарському краї. Українська сторона поки що не коментувала інцидент.