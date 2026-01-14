Казахстан звернувся до США та ЄС через атаки на нафтові танкери, - Reuters
Казахстан закликає США та Європу захистити постачання нафти після атак безпілотників на танкери в Чорному морі, що загрожують глобальному ринку енергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Так, Казахстан звернувся до США та країн Європи з проханням допомогти забезпечити безпеку транспортування нафти після атак безпілотників на танкери, що прямували до Чорного моря на російський термінал Caspian Pipeline Consortium (CPC).
CPC - спільний проект, учасниками якого є казахстанська державна компанія KazMunayGas, російський Lukoil та американські Chevron і ExxonMobil. Саме CPC відповідає приблизно за 80% усіх експортних потоків казахстанської нафти.
При цьому у листопаді минулого року безпілотники вже пошкодили обладнання CPC, що призвело до скорочення обсягів експорту нафти.
За повідомленням казахстанського Міністерства закордонних справ, останнім часом атаки на нафтотранспортну інфраструктуру суттєво посилились і це змушує Казахстан просити міжнародних партнерів до спільного забезпечення безпеки енергетичних маршрутів, аби стабілізувати постачання та уникнути глобальних перебоїв на ринку енергоносіїв.
Удари безпілотниками по нафтових танкерах
Наприклад, у вівторок, 13 січня, щонайменше три танкери, що прямували до морського терміналу CPC на російському узбережжі Чорного моря, зазнали ударів з боку невстановлених безпілотників. Один із цих суден був орендований американською компанією Chevron.
У свою чергу, Міністерство оборони Росії заявило, що танкер Matilda, що плавав під мальтійським прапором, зазнав атаки двома українськими ударними безпілотниками приблизно за 100 км від міста Анапа в Краснодарському краї. Українська сторона поки що не коментувала інцидент.
Атаки на "тіньовий флот" РФ
Нагадаємо, що завдяки скоординованому тиску України та партнерів щонайменше 20% так званого "тіньового флоту" Росії вже припинили роботу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Водночас Москва намагається компенсувати втрати, залучаючи нові судна, які, за словами президента, також мають бути включені до санкційних списків.
До речі, минулого тижня Сполучені Штати затримали два танкери, пов’язані з Росією. Операцію провела Берегова охорона США, яка, за наявною інформацією, відстежувала судна протягом кількох тижнів.
Крім того, в Карибському морі американська сторона затримала ще один танкер так званого "тіньового флоту" Росії - Sophia. На тлі цих подій у РФ заговорили про "піратство" та "порушення норм міжнародного права".