Казахстан обратился к США и ЕС из-за атак на нефтяные танкеры, - Reuters

Казахстан призывает США и Европу защитить поставки нефти после атак беспилотников на танкеры в Черном море, угрожающих глобальному рынку энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, Казахстан обратился к США и странам Европы с просьбой помочь обеспечить безопасность транспортировки нефти после атак беспилотников на танкеры, направлявшиеся в Черное море на российский терминал Caspian Pipeline Consortium (CPC).

CPC - совместный проект, участниками которого являются казахстанская государственная компания KazMunayGas, российский Lukoil и американские Chevron и ExxonMobil. Именно CPC отвечает примерно за 80% всех экспортных потоков казахстанской нефти.

При этом в ноябре прошлого года беспилотники уже повредили оборудование CPC, что привело к сокращению объемов экспорта нефти.

По сообщению казахстанского Министерства иностранных дел, в последнее время атаки на нефтетранспортную инфраструктуру существенно усилились и это заставляет Казахстан просить международных партнеров к совместному обеспечению безопасности энергетических маршрутов, чтобы стабилизировать поставки и избежать глобальных перебоев на рынке энергоносителей.

Удары беспилотниками по нефтяным танкерам

Например, во вторник, 13 января, по меньшей мере три танкера, направлявшиеся к морскому терминалу CPC на российском побережье Черного моря, подверглись ударам со стороны неустановленных беспилотников. Одно из этих судов было арендовано американской компанией Chevron.

В свою очередь, Министерство обороны России заявило, что танкер Matilda, плававший под мальтийским флагом, подвергся атаке двумя украинскими ударными беспилотниками примерно в 100 км от города Анапа в Краснодарском крае. Украинская сторона пока не комментировала инцидент.