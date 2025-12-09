Казахстан посилив експортний контроль для постачань до Росії, - розвідка
Казахстан на рік запровадив нові правила експортного контролю, які стосуються виключно постачань до Росії. Таким чином країна планує боротися зі спробами РФ імпортувати товари подвійного призначення та обходити санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію Служби зовнішньої розвідки України.
Зазначається, що оновлений режим експортного контролю включає обов'язкове ліцензування експорту цілої низки товарів, переважним чином тих, на які поширюються західні санкції. Окрім того, буде посилений моніторинг щодо продукції, яку імпортували з Європейського Союзу, США та Великої Британії.
На товари, які підпадають під вищевказані критерії, буде встановлено заборону на подальший реекспорт у межі країн Союзу незалежних держав (СНД). Передусім це стосується Росії, яка через Казахстан намагається обходити санкції.
В СЗРУ відзначили, що зараз Казахстан поглиблює координацію з ЄС в сфері запобігання санкційному транзиту. Країна намагається утримувати баланс між Західом та Кремлем: офіційно Казахстан не приєднався до санкцій, але показує своїми діями готовність значно звузити для РФ канали доступу до критично важливих для військово-промислового комплексу товарів.
Санкції проти Росії
Нагадаємо, що станом на 2025 рік ЄС ухвалив 19 пакетів обмежень і працює над двадцятим. Припускається, що 20-й пакет санкцій може бути затверджений у січні 2026 року.
Крім того, нещодавно стало відомо, що Євросоюз розглядає нові заходи проти учасників, які сприяють діяльності так званого "тіньового флоту" російських танкерів.
Також у жовтні президент США Дональд Трамп оголосив про новий пакет жорстких санкцій проти російського енергетичного сектору. До списку обмежень потрапили нафтові гіганти "Лукойл" і "Роснефть" разом із їхніми дочірніми структурами. Це істотно вдарило по доходах Росії.
На тлі санкцій російський диктатор Володимир Путін намагається представити російську економіку як таку, що може підтримувати тривалу війну проти України. Але це брехня: РФ вперше з початку війни змушена істотно підняти податки для бізнесу та населення, оскільки на тлі санкцій грошей на війну вже не вистачає, а російський бюджет дірявий, наче решето.