Казахстан усилил экспортный контроль для поставок в Россию, - разведка

Казахстан на год ввел новые правила экспортного контроля, которые касаются исключительно поставок в Россию. Таким образом страна планирует бороться с попытками РФ импортировать товары двойного назначения и обходить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Службы внешней разведки Украины.

Отмечается, что обновленный режим экспортного контроля включает обязательное лицензирование экспорта целого ряда товаров, преимущественно тех, на которые распространяются западные санкции. Кроме того, будет усилен мониторинг продукции, которую импортировали из Европейского Союза, США и Великобритании.

На товары, которые подпадают под вышеуказанные критерии, будет установлен запрет на дальнейший реэкспорт в пределы стран Союза независимых государств (СНГ). Прежде всего это касается России, которая через Казахстан пытается обходить санкции.

В СВРУ отметили, что сейчас Казахстан углубляет координацию с ЕС в сфере предотвращения санкционного транзита. Страна пытается удерживать баланс между Западом и Кремлем: официально Казахстан не присоединился к санкциям, но показывает своими действиями готовность значительно сузить для РФ каналы доступа к критически важным для военно-промышленного комплекса товарам.