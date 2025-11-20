ЄС готує новий удар по "тіньовому флоту" Росії: Bloomberg розповів деталі

Європейський Союз розглядає нові обмежувальні заходи проти тих, хто забезпечує роботу так званого "тіньового флоту" російських танкерів. Мета цих дій - подальше обмеження доходів Москви, які вона використовує для фінансування війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністри закордонних справ країн ЄС, які зібралися у Брюсселі у четвер, планують посилити тиск на країни, що реєструють ці судна ("держави прапора"), а також обговорити нові механізми контролю.

За словами джерел, знайомих із планами, нові заходи можуть стати частиною ювілейного, 20-го пакету санкцій ЄС.

Боротьба з обходом санкцій

Глава європейської дипломатії Кая Каллас перед початком зустрічі наголосила на важливості цього питання.

"Ми обговоримо, що ще ми можемо зробити з "тіньовим флотом", оскільки це справді впливає на доходи Росії для фінансування цієї війни", - заявила вона.

Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, країни-члени пропонують різні підходи. Польща виступає за нові правила та координацію, зокрема щодо складного питання про те, чи мають органи влади повноваження підніматися на борт таких суден. Варшава також пропонує залучати до відповідальності портові та прибережні держави.

Тим часом Данія запропонувала створити "більш ефективний" чорний список тіньового флоту, який би оновлювався автоматично, а не чекав ухвалення кожного нового пакета санкцій.

У ЄС зазначають, що дипломатична робота з країнами, які надають свої прапори російським танкерам, вже була "значною мірою успішною", змусивши багато з них зняти судна з реєстрації.