Казахстан після ударів по Новоросійську почав переспрямовувати експорт нафти

Казахстан після чергового удару Сил оборони України по Новоросійську в РФ у ніч на 29 листопада почав екстрено шукати шляхи переспрямування експорту нафти. Зараз казахська нафта йде на експорт через Новоросійськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та офіційну заяву пресслужби міністерства енергетики Казахстану.

В міністерстві заявили, що у зв'язку із "надзвичайною подією в акваторії порту Новоросійськ" змушено зробити заяву про перенаправлення експортних обсягів нафти на альтернативні маршрути.

Також там підтвердили, що внаслідок ударів безекіпажних катерів по об'єктах морської інфраструктури "Каспійського Трубопровідного Консорціуму" (КТК) було виведено з ладу виносний причальний пристрій ВПУ-2, який отримав серйозні пошкодження. ВПУ-2 не буде працювати, поки не пройде повний комплекс ремонтно-відновлювальних робіт.

"З метою мінімізації негативних наслідків та збереження темпів видобутку на великих родовищах, Міністерством в екстреному порядку активізовано план перенаправлення експортних обсягів нафти на альтернативні маршрути", - сказано у повідомленні.

За даними росЗМІ, нафта з трьох великих родовищ Казахстану - Тенгіз, Кашаган, Карачаганак - транспортується саме через труби, які належать КТК. Загальний обсяг експорту нафти через потужності КТК у 2024 році склав 4,2 млн тонн.