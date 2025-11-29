Експорт нафти зупинено. Морські дрони вивели з ладу термінал у Новоросійську
Морські безпілотники атакували та повністю вивели з ладу причальний пристрій Морського терміналу КТК у Новоросійську, відвантаження нафти зупинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ТАСС.
Зазначається, що вранці 29 листопада внаслідок атаки безекіпажними катерами в акваторії Морського терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму зазнав значних пошкоджень виносний причальний пристрій, він не підлягає відновленню.
"За введеним капітаном морського порту Новоросійськ розпорядженням вантажні операції та інші операції були припинені, танкери відведені за межі акваторії КТК. Потерпілих серед персоналу КТК та підрядників немає", - зазначили у компанії.
Повідомляється, що на момент вибуху системи аварійного захисту забезпечили перекриття відповідних трубопроводів. Попередньо попадання нафти в акваторію Чорного моря не відбулось.
У КТК додали, що подальша експлуатація ВПУ-2 неможлива, а відвантаження на терміналі здійснюватимуться відповідно до встановлених правил при скасуванні загроз БПЛА.
Що передувало
Нагадаємо, раніше Сили оборони та СБУ атакували Новоросійськ в РФ. Під ударами були нафтоналивний термінал та великий десантний корабель.
Також раніше Сили оборони України в ніч на 14 листопада завдали удару по пункту базування кораблів ВМФ Росії "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. Українські ракети та ударні дрони при цьому атакували та пошкодили портову інфраструктуру в місті та нафтовий термінал "Шесхаріс".
"Шесхаріс" – великий нафтовий термінал у порту Новоросійська, який належить компаніям "Транснефть" та "Роснефть". За місяць термінал обробляє 35-40 великих танкерів - тобто не менше 3,5-4,5 млн тонн сирої нафти або до 20% морського експорту Росії.
Згодом стало відомо, що Новоросійський порт терміново зупинив експорт нафти після нічної атаки дронів. У самому місті ввели режим надзвичайної ситуації. Через удар по Новоросійську світові ціни на нафту зросли на 3%, а загалом український удар зупинив 2% постачання світового обсягу нафти.