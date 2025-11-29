Казахстан после ударов по Новороссийску начал перенаправлять экспорт нефти
Казахстан после очередного удара Сил обороны Украины по Новороссийску в РФ в ночь на 29 ноября начал экстренно искать пути перенаправления экспорта нефти. Сейчас казахская нефть идет на экспорт через Новороссийск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и официальное заявление пресс-службы министерства энергетики Казахстана.
В министерстве заявили, что в связи с "чрезвычайным происшествием в акватории порта Новороссийск" вынуждены сделать заявление о перенаправлении экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.
Также там подтвердили, что в результате ударов безэкипажных катеров по объектам морской инфраструктуры "Каспийского Трубопроводного Консорциума" (КТК) было выведено из строя выносное причальное устройство ВПУ-2, которое получило серьезные повреждения. ВПУ-2 не будет работать, пока не пройдет полный комплекс ремонтно-восстановительных работ.
"С целью минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях, Министерством в экстренном порядке активизирован план перенаправления экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.
По данным росСМИ, нефть с трех крупных месторождений Казахстана - Тенгиз, Кашаган, Карачаганак - транспортируется именно через трубы, принадлежащие КТК. Общий объем экспорта нефти через мощности КТК в 2024 году составил 4,2 млн тонн.
Напомним, утром 29 ноября стало известно, что морские беспилотники атаковали и полностью вывели из строя причальное устройство Морского терминала КТК в Новороссийске. Причал получил сильные повреждения, сейчас отгрузка нефти остановлена.
До этого вечером 28 ноября, в Черном море недалеко от пролива Босфор произошли взрывы на двух танкерах, принадлежащих к "теневому флоту" России - Kairos и Virat. В результате взрывов суда загорелись. Как стало известно позже, удары по танкерам нанесли морские дроны Sea Baby Службы безопасности Украины.