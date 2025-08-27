ua en ru
Катерина Усик з'явилася на благодійному вечорі в образі за понад 800 тисяч гривень (фото)

Середа 27 серпня 2025 09:11
Катерина Усик з'явилася на благодійному вечорі в образі за понад 800 тисяч гривень (фото) Дружина Усика вразила стильним та коштовним виходом (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Катерина Усик вразила люксовим образом на благодійному заході. Дружина боксера продемонструвала розкішний аутфіт, вартість якого може сягати понад 800 тисяч гривень!

РБК-Україна розповідає, що відомо про модний наряд дружини боксера та скільки він коштує.

Яким образом вразила Катерина Усик

Напередодні вона разом з чоловіком влаштувала благодійний вечір з метою зібрати кошти на допомогу дітям-сиротам з Миколаєва.

Для заходу, який відвідали знаменитості, дружина боксера обрала стильний образ від люксових брендів.

Катерина Усик з'явилася на благодійному вечорі в образі за понад 800 тисяч гривень (фото)Який образ обрала Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)​​​​​​​

Сукня від Magda Butrym

Катерина вражала публіку шифоновою мінісукнею в горошок з драпіруванням, яка належить модному польському бренду Magda Butrym.

Дизайн сукні створює ефект "пісочного годинника", а драпірування додає елегантності та легкості.

Вартість сукні на офіційному сайті - 1 895 євро, що наразі дорівнює приблизно 91 343,36 грн.

Magda Butrym заснувала дизайнерка Магдалена Бутрим у 2014 році. Особливістю бренду є витончений дизайн з акцентом на жіночність, скульптурний крій та деталі ручної роботи, які поєднують у собі сучасність та ретро-стиль.

Катерина Усик з'явилася на благодійному вечорі в образі за понад 800 тисяч гривень (фото)Скільки коштує сукня Катерини Усик (колаж: РБК-Україна)

Сумка Hermes Kelly Cut Black

Катерина доповнила образ розкішним аксесуаром, який поєднує у собі класику, зручність та елегантність.

Це клатч із високоякісної шкіри, який вирізняється витонченим дизайном і компактними розмірами.

На вторинному ринку вартість такої сумки варіюється від 18 246 доларів США, що дорівнює 755 762 гривні.

Катерина Усик з'явилася на благодійному вечорі в образі за понад 800 тисяч гривень (фото)Клатч, як у Катерини Усик, коштує 18 246 доларів (скриншот)

Не секрет, що сумки Hermes славляться високою ціною через бездоганну якість матеріалів, ручне виготовлення майстрами з багаторічним досвідом та обмежений тираж.

Вони поєднують класику і сучасний стиль, що робить кожну модель справжньою інвестицією в статус та комфорт.

Зважаючи на ціни, які пропонують бренди та ресейлери, загальна вартість луку Катерини Усик може складати 867 105 гривень.

Катерина Усик з'явилася на благодійному вечорі в образі за понад 800 тисяч гривень (фото)Дружина Усика вразила дорогим образом (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Катерини Усик, сайти Vestiaire Collective, Magda Butrym.

Олександр Усик Модні тренди Стиль життя Тренди
