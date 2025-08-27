Катерина Усик з'явилася на благодійному вечорі в образі за понад 800 тисяч гривень (фото)
Катерина Усик вразила люксовим образом на благодійному заході. Дружина боксера продемонструвала розкішний аутфіт, вартість якого може сягати понад 800 тисяч гривень!
РБК-Україна розповідає, що відомо про модний наряд дружини боксера та скільки він коштує.
Яким образом вразила Катерина Усик
Напередодні вона разом з чоловіком влаштувала благодійний вечір з метою зібрати кошти на допомогу дітям-сиротам з Миколаєва.
Для заходу, який відвідали знаменитості, дружина боксера обрала стильний образ від люксових брендів.
Який образ обрала Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Сукня від Magda Butrym
Катерина вражала публіку шифоновою мінісукнею в горошок з драпіруванням, яка належить модному польському бренду Magda Butrym.
Дизайн сукні створює ефект "пісочного годинника", а драпірування додає елегантності та легкості.
Вартість сукні на офіційному сайті - 1 895 євро, що наразі дорівнює приблизно 91 343,36 грн.
Magda Butrym заснувала дизайнерка Магдалена Бутрим у 2014 році. Особливістю бренду є витончений дизайн з акцентом на жіночність, скульптурний крій та деталі ручної роботи, які поєднують у собі сучасність та ретро-стиль.
Скільки коштує сукня Катерини Усик (колаж: РБК-Україна)
Сумка Hermes Kelly Cut Black
Катерина доповнила образ розкішним аксесуаром, який поєднує у собі класику, зручність та елегантність.
Це клатч із високоякісної шкіри, який вирізняється витонченим дизайном і компактними розмірами.
На вторинному ринку вартість такої сумки варіюється від 18 246 доларів США, що дорівнює 755 762 гривні.
Клатч, як у Катерини Усик, коштує 18 246 доларів (скриншот)
Не секрет, що сумки Hermes славляться високою ціною через бездоганну якість матеріалів, ручне виготовлення майстрами з багаторічним досвідом та обмежений тираж.
Вони поєднують класику і сучасний стиль, що робить кожну модель справжньою інвестицією в статус та комфорт.
Зважаючи на ціни, які пропонують бренди та ресейлери, загальна вартість луку Катерини Усик може складати 867 105 гривень.
Дружина Усика вразила дорогим образом (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
