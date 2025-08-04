Сучасний шик від дружини Усика: бежевий костюм, футболка та акценти
Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина показала стильний літній образ, у якому поєднуються строгість і розслабленість. Такий лук підійде як для свята, так і для повсякденних робочих зустрічей.
Детальніше про її новий образ розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram.
Який "лук" обрала Катерина Усик
На фото Катерина Усик демонструє стильний і водночас невимушений образ.
Костюм
Вона обрала світло-бежевий брючний костюм. Піджак класичного, дещо вільного крою (oversize) з чітко вираженою лінією плечей, що додає силуету строгості та сучасності. Штани прямого крою, що ідеально поєднуються з піджаком.
Футболка
Під піджаком - проста однотонна футболка, яка пом'якшує строгий вигляд ділового костюма.
Дружина Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Пояс
Лук доповнений поясом контрастного чорного відтінку з металевою пряжкою. Він створює контраст і надає графічності, акцентуючи увагу на талії.
Аксесуари
Образ доповнюють срібні прикраси: масивні сережки-кільця, тонкий ланцюжок з невеликою підвіскою і елегантний тонкий браслет на щиколотці. Манікюр виконаний у світло-блакитному відтінку, що додає ніжності.
Дружина Олександра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Стиль
Смарт кежуал: поєднання класичних структурованих елементів (костюм) з більш неформальними і розслабленими деталями (проста футболка).
Сучасний шик: це інтерпретація класичного костюма, яка має стильний, елегантний вигляд, але без зайвої строгості.
Завдяки правильно підібраним аксесуарам і загальній невимушеності образ має дуже актуальний і доречний вигляд для неформальних зустрічей, вечірок або просто для створення стильного повсякденного вигляду.
Катерина Усик показала модний костюм (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Зазначимо, що для фото дружина спортсмена позує босоніж, проте такий лук можна доповнити взуттям.
Яким взуттям доповнити "лук" як у дружини Усика
Туфлі-човники або босоніжки на підборах
- Ідеально для вечірки, побачення чи події
- Відтінки: чорний, бежевий, металік (срібло або золото)
- Додасть образу жіночності та візуально витягне силует.
Мінімалістичні босоніжки на низькому ходу
- Мають сучасний і невимушений вигляд
- Ідеально для літа і неформальних зустрічей
- Колір: білі, нюдові, прозорі ремінці - тренд сезону.
Стильні кеди або кросівки
- Для образу в стилі chic casual
- Важливо, щоб взуття було акуратним: білі кеди, кремові або в тон до костюма
- Контраст створює відчуття effortless style (недбалого шику).
Лофери, мюлі або балетки
- Для офісного або стриманого денного варіанту
- Гарно виглядають із прямими брюками
- Шкіряні моделі з мінімалістичним декором мають стильний і зручний вигляд.
Катерина Усик задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
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