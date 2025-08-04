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Сучасний шик від дружини Усика: бежевий костюм, футболка та акценти

Понеділок 04 серпня 2025 17:40
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Сучасний шик від дружини Усика: бежевий костюм, футболка та акценти Дружина Олександра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Катерина Собкова

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина показала стильний літній образ, у якому поєднуються строгість і розслабленість. Такий лук підійде як для свята, так і для повсякденних робочих зустрічей.

Детальніше про її новий образ розповідає РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram.

Який "лук" обрала Катерина Усик

На фото Катерина Усик демонструє стильний і водночас невимушений образ.

Костюм

Вона обрала світло-бежевий брючний костюм. Піджак класичного, дещо вільного крою (oversize) з чітко вираженою лінією плечей, що додає силуету строгості та сучасності. Штани прямого крою, що ідеально поєднуються з піджаком.

Футболка

Під піджаком - проста однотонна футболка, яка пом'якшує строгий вигляд ділового костюма.

Сучасний шик від дружини Усика: бежевий костюм, футболка та акцентиДружина Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Пояс

Лук доповнений поясом контрастного чорного відтінку з металевою пряжкою. Він створює контраст і надає графічності, акцентуючи увагу на талії.

Аксесуари

Образ доповнюють срібні прикраси: масивні сережки-кільця, тонкий ланцюжок з невеликою підвіскою і елегантний тонкий браслет на щиколотці. Манікюр виконаний у світло-блакитному відтінку, що додає ніжності.

Сучасний шик від дружини Усика: бежевий костюм, футболка та акцентиДружина Олександра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Стиль

Смарт кежуал: поєднання класичних структурованих елементів (костюм) з більш неформальними і розслабленими деталями (проста футболка).

Сучасний шик: це інтерпретація класичного костюма, яка має стильний, елегантний вигляд, але без зайвої строгості.

Завдяки правильно підібраним аксесуарам і загальній невимушеності образ має дуже актуальний і доречний вигляд для неформальних зустрічей, вечірок або просто для створення стильного повсякденного вигляду.

Сучасний шик від дружини Усика: бежевий костюм, футболка та акцентиКатерина Усик показала модний костюм (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Зазначимо, що для фото дружина спортсмена позує босоніж, проте такий лук можна доповнити взуттям.

Яким взуттям доповнити "лук" як у дружини Усика

Туфлі-човники або босоніжки на підборах

  • Ідеально для вечірки, побачення чи події
  • Відтінки: чорний, бежевий, металік (срібло або золото)
  • Додасть образу жіночності та візуально витягне силует.

Мінімалістичні босоніжки на низькому ходу

  • Мають сучасний і невимушений вигляд
  • Ідеально для літа і неформальних зустрічей
  • Колір: білі, нюдові, прозорі ремінці - тренд сезону.

Стильні кеди або кросівки

  • Для образу в стилі chic casual
  • Важливо, щоб взуття було акуратним: білі кеди, кремові або в тон до костюма
  • Контраст створює відчуття effortless style (недбалого шику).

Лофери, мюлі або балетки

  • Для офісного або стриманого денного варіанту
  • Гарно виглядають із прямими брюками
  • Шкіряні моделі з мінімалістичним декором мають стильний і зручний вигляд.

Сучасний шик від дружини Усика: бежевий костюм, футболка та акцентиКатерина Усик задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

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