Екатерина Усик появилась на благотворительном вечере в образе за более 800 тысяч гривен (фото)
Екатерина Усик поразила люксовым образом на благотворительном мероприятии. Жена боксера продемонстрировала роскошный аутфит, стоимость которого может достигать более 800 тысяч гривен!
РБК-Украина рассказывает, что известно о модном наряде жены боксера и сколько он стоит.
Каким образом поразила Екатерина Усик
Накануне она вместе с мужем устроила благотворительный вечер с целью собрать средства на помощь детям-сиротам из Николаева.
Для мероприятия, которое посетили знаменитости, жена боксера выбрала стильный образ от люксовых брендов.
Какой образ выбрала Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Платье от Magda Butrym
Екатерина поражала публику шифоновым мини-платьем в горошек с драпировкой, которое принадлежит модному польскому бренду Magda Butrym.
Дизайн платья создает эффект "песочных часов", а драпировка добавляет элегантности и легкости.
Стоимость платья на официальном сайте - 1 895 евро, что сейчас равно примерно 91 343,36 грн.
Magda Butrym основала дизайнер Магдалена Бутрим в 2014 году. Особенностью бренда является изящный дизайн с акцентом на женственность, скульптурный крой и детали ручной работы, которые сочетают в себе современность и ретро-стиль.
Сколько стоит платье Екатерины Усик (коллаж: РБК-Украина)
Сумка Hermes Kelly Cut Black Hermes Kelly Cut Black
Екатерина дополнила образ роскошным аксессуаром, который сочетает в себе классику, удобство и элегантность.
Это клатч из высококачественной кожи, который отличается изящным дизайном и компактными размерами.
На вторичном рынке стоимость такой сумки варьируется от 18 246 долларов США, что равняется 755 762 гривны.
Клатч, как у Екатерины Усик, стоит 18 246 долларов (скриншот)
Не секрет, что сумки Hermes славятся высокой ценой из-за безупречного качества материалов, ручного изготовления мастерами с многолетним опытом и ограниченного тиража.
Они сочетают классику и современный стиль, что делает каждую модель настоящей инвестицией в статус и комфорт.
Учитывая цены, которые предлагают бренды и ресейлеры, общая стоимость лука Екатерины Усик может составлять 867 105 гривен.
Жена Усика поразила дорогим образом (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Вас также может заинтересовать:
- Модный пример от жены Усика, который стоит повторить
- Екатерина Усик показала, как носить бежевый костюм
- Как жена Усика поразила элегантным образом в черном.
При написании материала были использованы следующие источники: Instagram Екатерины Усик, сайты Vestiaire Collective, Magda Butrym.