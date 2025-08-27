ua en ru
Екатерина Усик появилась на благотворительном вечере в образе за более 800 тысяч гривен (фото)

Среда 27 августа 2025 09:11
Екатерина Усик появилась на благотворительном вечере в образе за более 800 тысяч гривен (фото) Жена Усика поразила стильным и дорогим выходом (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Екатерина Усик поразила люксовым образом на благотворительном мероприятии. Жена боксера продемонстрировала роскошный аутфит, стоимость которого может достигать более 800 тысяч гривен!

РБК-Украина рассказывает, что известно о модном наряде жены боксера и сколько он стоит.

Каким образом поразила Екатерина Усик

Накануне она вместе с мужем устроила благотворительный вечер с целью собрать средства на помощь детям-сиротам из Николаева.

Для мероприятия, которое посетили знаменитости, жена боксера выбрала стильный образ от люксовых брендов.

Екатерина Усик появилась на благотворительном вечере в образе за более 800 тысяч гривен (фото)Какой образ выбрала Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Платье от Magda Butrym

Екатерина поражала публику шифоновым мини-платьем в горошек с драпировкой, которое принадлежит модному польскому бренду Magda Butrym.

Дизайн платья создает эффект "песочных часов", а драпировка добавляет элегантности и легкости.

Стоимость платья на официальном сайте - 1 895 евро, что сейчас равно примерно 91 343,36 грн.

Magda Butrym основала дизайнер Магдалена Бутрим в 2014 году. Особенностью бренда является изящный дизайн с акцентом на женственность, скульптурный крой и детали ручной работы, которые сочетают в себе современность и ретро-стиль.

Екатерина Усик появилась на благотворительном вечере в образе за более 800 тысяч гривен (фото)Сколько стоит платье Екатерины Усик (коллаж: РБК-Украина)

Сумка Hermes Kelly Cut Black Hermes Kelly Cut Black

Екатерина дополнила образ роскошным аксессуаром, который сочетает в себе классику, удобство и элегантность.

Это клатч из высококачественной кожи, который отличается изящным дизайном и компактными размерами.

На вторичном рынке стоимость такой сумки варьируется от 18 246 долларов США, что равняется 755 762 гривны.

Екатерина Усик появилась на благотворительном вечере в образе за более 800 тысяч гривен (фото)Клатч, как у Екатерины Усик, стоит 18 246 долларов (скриншот)

Не секрет, что сумки Hermes славятся высокой ценой из-за безупречного качества материалов, ручного изготовления мастерами с многолетним опытом и ограниченного тиража.

Они сочетают классику и современный стиль, что делает каждую модель настоящей инвестицией в статус и комфорт.

Учитывая цены, которые предлагают бренды и ресейлеры, общая стоимость лука Екатерины Усик может составлять 867 105 гривен.

Екатерина Усик появилась на благотворительном вечере в образе за более 800 тысяч гривен (фото)Жена Усика поразила дорогим образом (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

При написании материала были использованы следующие источники: Instagram Екатерины Усик, сайты Vestiaire Collective, Magda Butrym.

