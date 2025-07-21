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Дружина Усика захопила елегантним образом у чорному: жакет, обʼємна спідниця і Hermès

Понеділок 21 липня 2025 07:15
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Дружина Усика захопила елегантним образом у чорному: жакет, обʼємна спідниця і Hermès Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Іванна Пашкевич

У ніч на 20 липня Олександр Усик здобув гучну перемогу над Даніелем Дюбуа у реванші на “Вемблі”, який вже називають “боєм століття”. А його дружина Катерина - підкорила мережу вишуканим образом у total black, демонструючи, що є не лише надійною підтримкою, а й іконою стилю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram обраниці абсолютного чемпіона світу.

На фото, яке опублікувала Катерина у stories, вона позує в елегантному total black "луці", зробивши ставку на стриману розкіш і чіткі лінії.

На ній - приталений чорний жакет із класичним коміром і трьома ґудзиками, а також об’ємна спідниця з фактурної тканини, яка формує цікавий силует.

Вишукане взуття - класичні чорні човники на підборах - гармонійно завершують образ.

У руках Катерина тримала мініатюрну сумку Hermès Kelly - знаковий аксесуар, який вже давно став синонімом статусу та доброго смаку.

Дружина Усика захопила елегантним образом у чорному: жакет, обʼємна спідниця і HermèsКатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Прикраси - мінімалістичні: витончений хрестик, годинник і обручка.

Макіяж дружини Усика - природний, з акцентом на сяючу шкіру, а волосся - ідеально укладене в низький гладкий хвіст.

Супербій Усик-Дюбуа

19 липня 2025 року на легендарному стадіоні "Вемблі" Олександр Усик здобув перемогу над Даніелем Дюбуа, повернувши собі титул чемпіона IBF у важкій вазі.

Таким чином Усик став двічі абсолютним чемпіоном світу у цій ваговій категорії, а загалом це вже його третє абсолютне чемпіонство, враховуючи успіхи у крузервейті.

Протягом бою Усик повністю контролював ситуацію, демонструючи чудову техніку, швидкість та багатий досвід, не залишаючи супернику жодних шансів.

Ця перемога ще більше закріпила його статус як однієї з легенд світового боксу.

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