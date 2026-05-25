Посол ЄС відповіла на погрози РФ щодо Києва

Матернова наголосила, що Євросоюз продовжить роботу в Києві та не збирається піддаватися тиску Кремля.

"Ми нікуди не поїдемо", - заявила дипломатка.

Вона також назвала заяви МЗС Росії "шедевром лицемірства", згадавши про постійні атаки РФ по цивільній інфраструктурі України.

За словами Матернової, Москва намагається спровокувати паніку, ізолювати Україну та налякати міжнародні організації й дипломатів. Водночас у ЄС переконані, що такі погрози свідчать не про силу Кремля, а про його слабкість.

"Чим агресивнішим стає Кремль, тим очевидніше, що режим Путіна розуміє: він не здатний зламати ані Україну, ані підтримку партнерів", - зазначила посол ЄС.

Матернова підкреслила, що Євросоюз залишатиметься поруч із Україною попри російський тиск та погрози.

"Київ стоїть. Україна стоїть. І ми стоїмо поруч із ними", - заявила вона.