Посол ЄС відповіла на погрози РФ щодо Києва

23:12 25.05.2026 Пн
2 хв
Чи виїдуть європейські дипломати з Києва через погрози з боку РФ?
aimg Юлія Голованова
Фото: Катарина Матернова, посол ЄС в Україні (GettyImages)

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на погрози РФ ударами по Києву та наголосила, що не піддасться тиску.

Матернова наголосила, що Євросоюз продовжить роботу в Києві та не збирається піддаватися тиску Кремля.

"Ми нікуди не поїдемо", - заявила дипломатка.

Вона також назвала заяви МЗС Росії "шедевром лицемірства", згадавши про постійні атаки РФ по цивільній інфраструктурі України.

За словами Матернової, Москва намагається спровокувати паніку, ізолювати Україну та налякати міжнародні організації й дипломатів. Водночас у ЄС переконані, що такі погрози свідчать не про силу Кремля, а про його слабкість.

"Чим агресивнішим стає Кремль, тим очевидніше, що режим Путіна розуміє: він не здатний зламати ані Україну, ані підтримку партнерів", - зазначила посол ЄС.

Матернова підкреслила, що Євросоюз залишатиметься поруч із Україною попри російський тиск та погрози.

"Київ стоїть. Україна стоїть. І ми стоїмо поруч із ними", - заявила вона.

Нагадаємо, російське МЗС офіційно пригрозило новими ударами по Києву. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров навіть озвучив ці погрози у розмові з держсекретарем США Марко Рубіо.

РБК-Україна розпитало керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, що значать такі погрози РФ. За його словами, є три причини для таких заяв Москви. Серед них - відсутністю стратегічних успіхів росіян на фронті.

На погрози РФ відреагували і в українському МЗС. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав світ до пропорційної та сильної реакції на них.

