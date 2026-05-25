ua en ru
Пн, 25 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Сибіга назвав мету погроз РФ посольствам в Києві

19:35 25.05.2026 Пн
2 хв
Про що свідчать погрози Москви?
aimg Дмитро Левицький
Сибіга назвав мету погроз РФ посольствам в Києві Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Росія продовжує погрожувати Україні та світу, демонструючи відсутність бажання домовлятися про мир. На все це повинна бути пропорційна та сильна відповідь.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції в МЗС, повідомляє РБК-Україна.

Читайте також: Росія погрожує новими ударами по Києву: у ЦПД назвали її справжню мету

Сибіга, коментуючи погрози з боку МЗС РФ та заклик до дипломатів виїжджати з Києва, нагадав, що сьогодні понад 70 представників іноземних дипмісій відвідали місця нещодавнього обстрілу та на власні очі побачили наслідки російського терору.

Як зазначив міністр, зараз Україна обговорює з партнерами, що не треба піддаватися на російський шантаж.

"Росія намагається вплинути на "західну ментальність". То ядерні погрози та спільні навчання з Білоруссю. Це, в тому числі, й насміхання над мирними зусиллями. Жодних ознак мирного процесу вони не подають, вони навпаки ескалюють. А отже реакція світу повинна бути пропорційна", - наголосив міністр.

За його словами, йдеться про пакети допомоги Україні, зокрема з ракетами до ППО, адже агресор має розуміти, що не досягне своїх військових цілей.

"Йому треба рятувати зараз свою країну, що йому не вдасться. Ми з нашими партнерами обговорили сьогодні якраз цю тверду реакцію. Не на словах, а що ми конкретно можемо зробити. Показати, що Європа не залякана. Показати, що ми знаємо, як реагувати на такі погрози. Пропорційною силою", - сказав Сибіга.

Росія погрожує ударами по Києву

Нагадаємо, на вихідних Росія масовано обстріляла Київ, а Київщину - атакувала ракетою "Орєшнік". А вже сьогодні МЗС РФ вийшло з офіційною заявою, в якій були погрози новими ударами. Також російське міністерство закликало іноземців та іноземні дипломатичні місії "терміново покинути Київ".

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в коментарі РБК-Україна назвав справжню причину нових погроз з боку Росії. Їх, за його словами, відразу три.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
МЗС України МЗС РФ Обстріл Києва Війна Росії проти України
Новини
Ігнат пояснив, чому ППО не гарантує 100% збиття цілей
Ігнат пояснив, чому ППО не гарантує 100% збиття цілей
Аналітика
Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Дві влади Києва. Що відбувається за лаштунками боротьби Банкової та Кличка перед зимою