Сибіга назвав мету погроз РФ посольствам в Києві

Росія продовжує погрожувати Україні та світу, демонструючи відсутність бажання домовлятися про мир. На все це повинна бути пропорційна та сильна відповідь.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції в МЗС, повідомляє РБК-Україна .

Сибіга, коментуючи погрози з боку МЗС РФ та заклик до дипломатів виїжджати з Києва, нагадав, що сьогодні понад 70 представників іноземних дипмісій відвідали місця нещодавнього обстрілу та на власні очі побачили наслідки російського терору.

Як зазначив міністр, зараз Україна обговорює з партнерами, що не треба піддаватися на російський шантаж.

"Росія намагається вплинути на "західну ментальність". То ядерні погрози та спільні навчання з Білоруссю. Це, в тому числі, й насміхання над мирними зусиллями. Жодних ознак мирного процесу вони не подають, вони навпаки ескалюють. А отже реакція світу повинна бути пропорційна", - наголосив міністр.

За його словами, йдеться про пакети допомоги Україні, зокрема з ракетами до ППО, адже агресор має розуміти, що не досягне своїх військових цілей.

"Йому треба рятувати зараз свою країну, що йому не вдасться. Ми з нашими партнерами обговорили сьогодні якраз цю тверду реакцію. Не на словах, а що ми конкретно можемо зробити. Показати, що Європа не залякана. Показати, що ми знаємо, як реагувати на такі погрози. Пропорційною силою", - сказав Сибіга.

Росія погрожує ударами по Києву

Нагадаємо, на вихідних Росія масовано обстріляла Київ, а Київщину - атакувала ракетою "Орєшнік". А вже сьогодні МЗС РФ вийшло з офіційною заявою, в якій були погрози новими ударами. Також російське міністерство закликало іноземців та іноземні дипломатичні місії "терміново покинути Київ".