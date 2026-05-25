Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Посол ЕС ответила на угрозы РФ в отношении Киева

23:12 25.05.2026 Пн
2 мин
Уедут ли европейские дипломаты из Киева из-за угроз со стороны РФ?
aimg Юлия Голованова
Фото: Катарина Матернова, посол ЕС в Украине (GettyImages)

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отреагировала на угрозы РФ ударами по Киеву и подчеркнула, что не поддастся давлению.

Матернова подчеркнула, что Евросоюз продолжит работу в Киеве и не собирается поддаваться давлению Кремля.

"Мы никуда не поедем", - заявила дипломат.

Она также назвала заявления МИД России "шедевром лицемерия", вспомнив о постоянных атаках РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

По словам Матерновой, Москва пытается спровоцировать панику, изолировать Украину и напугать международные организации и дипломатов. В то же время в ЕС убеждены, что такие угрозы свидетельствуют не о силе Кремля, а о его слабости.

"Чем агрессивнее становится Кремль, тем очевиднее, что режим Путина понимает: он не способен сломать ни Украину, ни поддержку партнеров", - отметила посол ЕС.

Матернова подчеркнула, что Евросоюз будет оставаться рядом с Украиной, несмотря на российское давление и угрозы.

"Киев стоит. Украина стоит. И мы стоим рядом с ними", - заявила она.

Напомним, российский МИД официально пригрозил новыми ударами по Киеву. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даже озвучил эти угрозы в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.

РБК-Украина расспросило руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, что значат такие угрозы РФ. По его словам, есть три причины для таких заявлений Москвы. Среди них - отсутствием стратегических успехов россиян на фронте.

На угрозы РФ отреагировали и в украинском МИДе. Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал мир к пропорциональной и сильной реакции на них

