Катар врятує переговори США та Ірану? Венс зустрівся з головним посередником

Венс провів термінову зустріч із прем’єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдул Рахманом аль-Тані. Одразу після завершення діалогу він залишив Вашингтон.

Білий дім вважає катарську сторону найефективнішою у переговорах з Тегераном. Офіційні особи США зазначають, що катарці вміють працювати за лаштунками, що дає кращі результати, ніж відкрита дипломатія.

Меморандум про припинення війни

Зараз Адміністрація США чекає на реакцію Ірану. На столі лежить односторінковий меморандум про взаєморозуміння. Цей документ має два ключові завдання:

негайне припинення бойових дій;

встановлення рамок для подальших ядерних переговорів.

Державний секретар США Марко Рубіо сподівається отримати відповідь вже до кінця дня. Рубіо наголосив на важливості моменту:"Побачимо, якою буде їхня відповідь. Сподіваємося, що це щось, що може призвести до серйозного процесу переговорів. Я сподіваюся, що це буде серйозна пропозиція. Я справді сподіваюся".

Міністерство закордонних справ Катару офіційно підтвердило обговорення посередницьких зусиль. Влада країни закликає всі сторони до позитивних кроків. У заяві Катару йдеться:

"Під час зустрічі прем’єр-міністр наголосив на необхідності того, щоб усі сторони позитивно відреагували на поточні посередницькі зусилля таким чином, щоб це відкрило шлях для усунення корінних причин кризи мирними засобами та діалогом, а також призвело б до досягнення всеосяжної угоди, яка забезпечить тривалий мир у регіоні".

Прямий вихід на іранських генералів

Катар діє як один із трьох ключових каналів зв'язку між США та Іраном. Його роль є критичною через специфічні контакти, пише Axios. Катарські представники спілкуються безпосередньо з високопоставленими генералами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Саме ці військові мають вирішальний вплив на рішення Тегерана на переговорах. Свою роботу Катар також тісно координує з пакистанськими посередниками. Напередодні візиту до Вашингтона катарський прем'єр провів консультації з колегою з Ісламабада.

Тиск Трампа та атаки Ірану

Миротворча місія Катару ледь не зірвалася під час поточної війни, адже Іран неодноразово атакував територію Катару ракетами та дронами. Катарські сили ППО збивали іранські винищувачі та завдавали ударів у відповідь по іранських цілях.

Через таку агресію Доха хотіла припинити посередництво. Проте Дональд Трамп особисто втрутився у ситуацію. Президент США тиснув на еміра Катару, щоб той продовжив місію. Американський лідер вважає їхню участь незамінною.