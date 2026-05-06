Трамп назвав оптимістичний прогноз щодо завершення війни з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що бачить "великі шанси" на укладення угоди з Іраном та завершення війни вже за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телефоне інтерв'ю Трампа PBS News .

Під час розмови з кореспонденткою Білого дому Ліз Ландерс американський президент заявив, що США наблизилися до домовленостей з Іраном.

"Я думаю, що є дуже великі шанси на її закінчення, а якщо вона не закінчиться, нам доведеться повернутися до того, щоб бомбити їх дощенту", - наголосив Трамп.

Водночас він зазначив, що вже раніше був оптимістично налаштований щодо переговорів, тому поки не хоче робити остаточних висновків.

Американський лідер також припустив, що домовленостей можуть досягти ще до його візиту до Китаю наступного тижня.

Пізніше кореспондент Fox News Брет Байєр розповів про власну телефонну розмову з американським президентом. За його словами, Трамп "обережно оптимістичний" щодо переговорів з Іраном.

"Я запитав його, якими будуть часові рамки, і він сказав, що це тиждень, щоб усе було завершено", - заявив Байєр.

Що передувало

Переговори між США та Іраном активізувалися на тлі загострення ситуації навколо Ормузької протоки та посилення економічного тиску на Тегеран.

За даними ЗМІ, сторони вже наблизилися до підписання меморандуму щодо завершення конфлікту на Близькому Сході.