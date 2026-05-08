США вдарили по іранських портах, але заперечили поновлення війни, - FoxNews

США завдали ударів по іранських портах Кешм і Бандар-Аббас. У Вашингтоні запевняють, що це не означає відновлення повномасштабної війни. Іранське агентство Mehr повідомило про активацію систем ППО у західному Тегерані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ClashReport .

Що відомо про удари

Американські сили атакували об'єкти в портах Кешм і Бандар-Аббас. Іранські інформаційні агентства повідомили про вибухи. Після появи інформації про удари в західному Тегерані активувалися системи протиповітряної оборони.

Високопоставлений американський чиновник запевнив, що удари не означають відновлення війни. Деталі про наслідки атак уточнюються.

Реакція Ірану

Штаб Хатам аль-Анбія заявив, що американські військові порушили перемир'я, атакувавши іранський нафтовий танкер поблизу Джаска та інше судно біля емірат­ського порту Фуджейра. Також, за заявою штабу, за сприяння деяких регіональних країн були завдані авіаудари по цивільних районах узбережжя — Бандар-Хамір, Сірік і острів Кешм.

У відповідь іранські збройні сили, за їхніми словами, атакували американські військові кораблі на схід від Ормузької протоки та на південь від порту Чабахар. Іран заявив про "значні пошкодження" американських суден. Ці дані офіційно не підтверджені.