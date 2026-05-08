Загострення між США та Іраном знову "підняло" ціни на нафту

13:18 08.05.2026 Пт
2 хв
Стрибок цін у п'ятницю стався після заяв Ірану
aimg Ірина Глухова
Загострення між США та Іраном знову "підняло" ціни на нафту Фото: нафта знову подорожчала (Getty Images)
Сьогодні, 8 травня, світові ціни на нафту знову піднялися після відновлення бойових дій між США та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає агенція, це поставило під загрозу крихке перемир'я й зруйнувало очікування відкриття Ормузької протоки, важливого маршруту транзиту нафти й газу.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 67 центів, або 0,67%, до 100,73 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 45 центів, або 0,47%, до 95,26 долара за барель. На відкритті ринку бенчмарки зросли більш ніж на 3%.

Стрибок цін у п'ятницю стався після заяв Ірану про те, що США порушили місячне перемир'я.

"Ринок знаходиться на межі повного краху. Ціноутворення більше не ґрунтується на прагматичному тлумаченні траєкторії війни чи фізичних реалій в Ормузькій протоці", - розповіла Вандана Харі, засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights.

США, зі свого боку, наполягають, що їхні удари були відповіддю на обстріл іранськими силами кораблів ВМС США, які проходили Ормузькою протокою.

Окремо Reuters повідомило, що Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США розслідує угоди щодо цін на нафту на суму 7 млрд доларів напередодні ключових заяв президента США Дональда Трампа, пов’язаних із війною з Іраном.

Більшість торгів включали короткі позиції або ставки на падіння цін, розміщені на ICE й CME до заяв Трампа про відтермінування атак чи припинення вогню, що призвело до падіння нафтових ринків.

Загострення на Близькому Сході

Нагадаємо, вночі ситуація на Близькому Сході різко загострилася після повідомлень про атаку на американські військові кораблі та подальші удари США у відповідь.

Іран звинуватив Вашингтон у порушенні перемир’я та заявив, що американські сили атакували нафтовий танкер і прибережні райони поблизу острова Кешм.

У США натомість стверджують, що діяли у відповідь на атаки іранських військових на американські есмінці в районі Ормузької протоки.

Попри нову ескалацію, президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає ситуацію поверненням до повномасштабної війни та виступає за продовження переговорів із Тегераном.

При цьому атаки на іранські порти він назвав "просто легким ударом".

Сполучені Штати Америки НАФТА Іран Дональд Трамп Нефть
Оновлена версія нацизму має маркування: "сделано в России", - Зеленський
