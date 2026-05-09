RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Катар спасет переговоры США и Ирана? Вэнс встретился с главным посредником

02:49 09.05.2026 Сб
3 мин
Пока США "ждут ответа" от Тегерана, Джей Ди Вэнс уже встретился с премьером Катара для переговоров
aimg Филипп Бойко

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с премьером Катара для обсуждения мира с Ираном. Вашингтон очень рассчитывает на содействие в этом вопросе страны, которая уже помогала Штатам.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Читайте также: Обострение между США и Ираном снова "подняло" цены на нефть

Вэнс провел срочную встречу с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдул Рахманом аль-Тани. Сразу после завершения диалога он покинул Вашингтон.

Белый дом считает катарскую сторону эффективной в переговорах с Тегераном. Официальные лица США отмечают, что катарцы умеют работать за кулисами, что дает лучшие результаты, чем открытая дипломатия.

Меморандум о прекращении войны

Сейчас Администрация США ждет реакции Ирана. На столе лежит одностраничный меморандум о взаимопонимании. Этот документ имеет две ключевые задачи:

  • немедленное прекращение боевых действий;
  • установление рамок для дальнейших ядерных переговоров.

Государственный секретарь США Марко Рубио надеется получить ответ уже до конца дня. Рубио отметил важность момента: "Посмотрим, каким будет их ответ. Надеемся, что это что-то, что может привести к серьезному процессу переговоров. Я надеюсь, что это будет серьезное предложение. Я действительно надеюсь".

Министерство иностранных дел Катара официально подтвердило обсуждение посреднических усилий. Власти страны призывают все стороны к позитивным шагам. В заявлении Катара говорится:

"Во время встречи премьер-министр подчеркнул необходимость того, чтобы все стороны положительно отреагировали на текущие посреднические усилия таким образом, чтобы это открыло путь для устранения коренных причин кризиса мирными средствами и диалогом, а также привело бы к достижению всеобъемлющего соглашения, которое обеспечит длительный мир в регионе".

Прямой выход на иранских генералов

Катар действует как один из трех ключевых каналов связи между США и Ираном. Его роль является критической из-за специфических контактов, пишет Axios. Катарские представители общаются непосредственно с высокопоставленными генералами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Именно эти военные имеют решающее влияние на решения Тегерана на переговорах. Свою работу Катар также тесно координирует с пакистанскими посредниками. Накануне визита в Вашингтон катарский премьер провел консультации с коллегой из Исламабада.

Давление Трампа и атаки Ирана

Миротворческая миссия Катара едва не сорвалась во время текущей войны, ведь Иран неоднократно атаковал территорию Катара ракетами и дронами. Катарские силы ПВО сбивали иранские истребители и наносили ответные удары по иранским целям.

Из-за такой агрессии Доха хотела прекратить посредничество. Однако Дональд Трамп лично вмешался в ситуацию. Президент США давил на эмира Катара, чтобы тот продолжил миссию. Американский лидер считает их участие незаменимым.

Что предшествовало встрече в Вашингтоне

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после сообщений об атаке на американские военные корабли и последующих ответных ударах США по иранским портам и флоту.

Иран обвинил Вашингтон в нарушении перемирия, а США утверждают, что действовали в ответ на атаки иранских военных.

После этого Трамп заявил, что Ираном "управляют лунатики" и если бы у Тегерана было ядерное оружие, то он бы его применил. "Но у них никогда не будет такой возможности", - подытожил лидер США.

А на днях Трамп заявлял, что война с Ираном может полностью завершиться уже через неделю. Он видит "большие шансы" на заключение соглашения с Тегераном.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме: