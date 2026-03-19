Катар оголосив форс-мажор через атаки на завод СПГ: ремонт триватиме роками

Як сказав генеральний директор QatarEnergy Саад аль-Каабі, внаслідок ударів було пошкоджено два з 14 катарських СПГ, а також об'єкт із перетворення газу на рідкий газ (GTL).

Через зупинку виробництва 12,8 млн тонн ЗПГ на рік Катар втратить близько 20 млрд доларів річного доходу. За словами аль-Каабі, на ремонт і відновлення потужностей знадобиться від трьох до п'яти років.

Крім того, атаки вплинули на інші енергетичні ресурси: експорт конденсату скоротиться на 24%, зрідженого нафтового газу (ЗНГ) - на 13%, а виробництво гелію впаде на 14%.

Аль-Каабі додав, що QatarEnergy змушена оголосити форс-мажор щодо довгострокових контрактів на постачання газу до Італії, Бельгії, Південної Кореї та Китаю.

Також серед постраждалих ліній виробництва - об'єкти, де партнерами Катару є американська ExxonMobil та британсько-нідерландська Shell. Загалом через атаки Ірану на інфраструктуру регіон відкинуто в розвитку на 10-20 років назад, а стабільність енергетичного хабу серйозно похитнулася.