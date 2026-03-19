Катар оголосив форс-мажор через атаки на завод СПГ: ремонт триватиме роками

Найбільша компанія Катару з виробництва зрідженого природного газу (СПГ) QatarEnergy може оголосити форс-мажор через іранські атаки на інфраструктуру. Вони вже призвели до знищення 17% експортних потужностей країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як сказав генеральний директор QatarEnergy Саад аль-Каабі, внаслідок ударів було пошкоджено два з 14 катарських СПГ, а також об'єкт із перетворення газу на рідкий газ (GTL).
Через зупинку виробництва 12,8 млн тонн ЗПГ на рік Катар втратить близько 20 млрд доларів річного доходу. За словами аль-Каабі, на ремонт і відновлення потужностей знадобиться від трьох до п'яти років.
Крім того, атаки вплинули на інші енергетичні ресурси: експорт конденсату скоротиться на 24%, зрідженого нафтового газу (ЗНГ) - на 13%, а виробництво гелію впаде на 14%.
Аль-Каабі додав, що QatarEnergy змушена оголосити форс-мажор щодо довгострокових контрактів на постачання газу до Італії, Бельгії, Південної Кореї та Китаю.
Також серед постраждалих ліній виробництва - об'єкти, де партнерами Катару є американська ExxonMobil та британсько-нідерландська Shell. Загалом через атаки Ірану на інфраструктуру регіон відкинуто в розвитку на 10-20 років назад, а стабільність енергетичного хабу серйозно похитнулася.
Нагадаємо, вранці 19 березня стало відомо, що Іран знову атакував Катар балістичними ракетами. При цьому найбільший комплекс СПГ у світі в місті Рас-Лаффан постраждав повторно - не минуло й 12 годин з моменту першого удару.
Катар уже засудив атаку і заявив, що залишає за собою право на відповідь. Попередня атака сталася 12 годин тому, а ще 2 березня іранські дрони також вдарили по об'єктах компанії QatarEnergy в містах Рас-Лаффан.
При цьому удари по об'єктах газової та нафтової інфраструктури Перської затоки вивели ціни на паливо на новий рівень - і аналітики попереджають, що найгірше ще попереду. Особливо після атак Ірану на завод СПГ в Ірані.