UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Катар оголосив форс-мажор через атаки на завод СПГ: ремонт триватиме роками

17:59 19.03.2026 Чт
2 хв
Атаки Ірану на катарський завод з виробництва СПГ матимуть серйозні наслідки
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: завод з виробництва СПГ в Рас-Лаффан, Катар (Doha News)

Найбільша компанія Катару з виробництва зрідженого природного газу (СПГ) QatarEnergy може оголосити форс-мажор через іранські атаки на інфраструктуру. Вони вже призвели до знищення 17% експортних потужностей країни.

Як сказав генеральний директор QatarEnergy Саад аль-Каабі, внаслідок ударів було пошкоджено два з 14 катарських СПГ, а також об'єкт із перетворення газу на рідкий газ (GTL).

Через зупинку виробництва 12,8 млн тонн ЗПГ на рік Катар втратить близько 20 млрд доларів річного доходу. За словами аль-Каабі, на ремонт і відновлення потужностей знадобиться від трьох до п'яти років.

Крім того, атаки вплинули на інші енергетичні ресурси: експорт конденсату скоротиться на 24%, зрідженого нафтового газу (ЗНГ) - на 13%, а виробництво гелію впаде на 14%.

Аль-Каабі додав, що QatarEnergy змушена оголосити форс-мажор щодо довгострокових контрактів на постачання газу до Італії, Бельгії, Південної Кореї та Китаю.

Також серед постраждалих ліній виробництва - об'єкти, де партнерами Катару є американська ExxonMobil та британсько-нідерландська Shell. Загалом через атаки Ірану на інфраструктуру регіон відкинуто в розвитку на 10-20 років назад, а стабільність енергетичного хабу серйозно похитнулася.

Обстріли заводу в Катарі

Нагадаємо, вранці 19 березня стало відомо, що Іран знову атакував Катар балістичними ракетами. При цьому найбільший комплекс СПГ у світі в місті Рас-Лаффан постраждав повторно - не минуло й 12 годин з моменту першого удару.

Катар уже засудив атаку і заявив, що залишає за собою право на відповідь. Попередня атака сталася 12 годин тому, а ще 2 березня іранські дрони також вдарили по об'єктах компанії QatarEnergy в містах Рас-Лаффан.

При цьому удари по об'єктах газової та нафтової інфраструктури Перської затоки вивели ціни на паливо на новий рівень - і аналітики попереджають, що найгірше ще попереду. Особливо після атак Ірану на завод СПГ в Ірані.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
