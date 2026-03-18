"Приліт" був за 350 метрів від реактора: з'явилися деталі удару по АЕС "Бушер" в Ірані

21:52 18.03.2026 Ср
Що відомо про атаку на атомну електростанцію в Бушері?
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: по АЕС "Бушер" було завдано удару (Getty Images)

Атомну електростанцію "Бушер" в Ірані атакували. Удар був по споруді, яка розташована неподалік від реактора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в соцмережі X.

Читайте також: Іран заявив про удар по ядерному об'єкту в Натанзі: що кажуть в МАГАТЕ

У МАГАТЕ підтвердили, що внаслідок "прильоту", споруда, яка розташована за 350 метрів від реактора АЕС "Бушер", була уражена і зруйнована.

"Хоча сам реактор не був пошкоджений і персонал не постраждав, будь-яка атака на атомні електростанції або поблизу них порушує сім невід'ємних принципів забезпечення ядерної безпеки і захищеності під час збройного конфлікту і ніколи не повинна відбуватися", - сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Удар по АЕС "Бушер"

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ писало про те, що Іран повідомив про удар по атомній електростанції в Бушері.

За даними іранських ЗМІ та корпорації "Росатом", вибух стався поблизу діючого енергоблоку, в районі будівлі метеорологічної служби, проте пошкоджень самої станції та втрат серед персоналу не зафіксовано.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі закликав сторони до стриманості, щоб запобігти ядерній аварії.

Зі свого боку Тегеран звинуватив неназваного агресора в порушенні міжнародних норм. Слід зазначити, що за тиждень до інциденту, 11 березня, РФ евакуювала з об'єкта близько 150 своїх співробітників.

Кешбек на пальне в Україні запрацює вже з 20 березня: які АЗС у списку
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО