RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Катар объявил форс-мажор из-за атаки на завод СПГ: ремонт продлится годами

17:59 19.03.2026 Чт
2 мин
Атаки Ирана на катарский завод по производству СПГ будут иметь серьезные последствия
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: завод по производству СПГ в Рас-Лаффан, Катар (Doha News)

Крупнейшая компания Катара по производству сжиженного природного газа (СПГ) QatarEnergy может объявить форс-мажор из-за иранских атак на инфраструктуру. Они уже привели к уничтожению 17% экспортных мощностей страны.

Как сказал генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби, в результате ударов были повреждены два из 14 катарских СПГ, а также объект по преобразованию газа в жидкий газ (GTL).

Из-за остановки производства 12,8 млн тонн СПГ в год Катар потеряет около 20 млрд долларов годового дохода. По словам аль-Кааби, на ремонт и восстановление мощностей понадобится от трех до пяти лет.

Кроме того, атаки повлияли на другие энергетические ресурсы: экспорт конденсата сократится на 24%, сжиженного нефтяного газа (СНГ) - на 13%, а производство гелия упадет на 14%.

Аль-Кааби добавил, что QatarEnergy вынуждена объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам на поставку газа в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай.

Также среди пострадавших линий производства - объекты, где партнерами Катара являются американская ExxonMobil и британско-нидерландская Shell. В целом из-за атак Ирана на инфраструктуру регион отброшен в развитии на 10-20 лет назад, а стабильность энергетического хаба серьезно пошатнулась.

Обстрелы завода в Катаре

Напомним, утром 19 марта стало известно, что Иран снова атаковал Катар баллистическими ракетами. При этом крупнейший комплекс СПГ в мире в городе Рас-Лаффан пострадал повторно - не прошло и 12 часов с момента первого удара.

Катар уже осудил атаку и заявил, что оставляет за собой право на ответ. Предыдущая атака произошла 12 часов назад, а еще 2 марта иранские дроны также ударили по объектам компании QatarEnergy в городах Рас-Лаффан.

При этом удары по объектам газовой и нефтяной инфраструктуры Персидского залива вывели цены на топливо на новый уровень - и аналитики предупреждают, что худшее еще впереди. Особенно после атак Ирана на завод СПГ в Иране.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КатарИранГаз