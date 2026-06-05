Касетна балістика ударила по важливому об'єкту Одещини, постраждали дорожники

Російські війська здійснили чергові терористичні атаки на цивільну інфраструктуру України. Під ударом опинився логістичний об'єкт в Одеській області.
Про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
За інформацією Кулеби, ворог продовжує цілеспрямований терор проти мирного населення та цивільних об’єктів. По території Одеської області загарбники випустили дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною.
Ціллю окупантів став об’єкт інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону. Внаслідок обстрілу поранення отримали 8 дорожніх працівників, двоє з яких наразі перебувають у важкому стані.
"Це люди, які забезпечували роботу транспортної мережі та виконували свої щоденні обов’язки", - наголосив Олексій Кулеба.
На місці влучань працюють усі профільні служби, триває ліквідація наслідків ударів, а постраждалим надається необхідна медична допомога.
Міністр додов, що сьогодні посеред дня армія РФ атакувала підприємство у Київській області, яке спеціалізується на виробництві молочної продукції для дітей.
Внаслідок цієї атаки загинули 4 людини, ще 7 отримали поранення різного ступеня важкості.
Окрім цього, на об'єкті було пошкоджено унікальну для України дорожню техніку, яку залучали до роботи на підприємстві.
Нагадаємо, останнім часом російські війська суттєво наростили інтенсивність ударів по території України. Зокрема, у ніч на 5 червня Росія атакувала Україну ракетами та рекордною кількістю дронів.
Тоді ворог випустив дві керовані авіаракети та 216 безпілотників різних модифікацій, з яких підрозділам протиповітряної оборони вдалося збити 198 цілей.
Попри зростання щільності обстрілів, ефективність української ПРО та ППО під час масованих атак у травні досягла показника 90,75%. Зокрема, захисники неба перехопили понад 91% ворожих "Шахедів" та інших безпілотників-імітаторів.
Окрім ударів по критичній та логістичній інфраструктурі, загарбники прицільно атакують цивільних фахівців.
Так, 4 червня ворожий дрон атакував спецтехніку дорожників, які виконували відновлювальні роботи для забезпечення гуманітарних та оборонних потреб. Унаслідок того нальоту було знищено 10 одиниць техніки, але працівники бригади не постраждали.