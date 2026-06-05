Касетна балістика ударила по важливому об'єкту Одещини, постраждали дорожники

Наслідки атаки на Одещині

За інформацією Кулеби, ворог продовжує цілеспрямований терор проти мирного населення та цивільних об’єктів. По території Одеської області загарбники випустили дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною.

Ціллю окупантів став об’єкт інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику регіону. Внаслідок обстрілу поранення отримали 8 дорожніх працівників, двоє з яких наразі перебувають у важкому стані.

"Це люди, які забезпечували роботу транспортної мережі та виконували свої щоденні обов’язки", - наголосив Олексій Кулеба.

На місці влучань працюють усі профільні служби, триває ліквідація наслідків ударів, а постраждалим надається необхідна медична допомога.

Удар по підприємству на Київщині

Міністр додов, що сьогодні посеред дня армія РФ атакувала підприємство у Київській області, яке спеціалізується на виробництві молочної продукції для дітей.

Внаслідок цієї атаки загинули 4 людини, ще 7 отримали поранення різного ступеня важкості.

Окрім цього, на об'єкті було пошкоджено унікальну для України дорожню техніку, яку залучали до роботи на підприємстві.