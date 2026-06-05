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Кассетная баллистика ударила по важному объекту Одесской области, пострадали дорожники

15:40 05.06.2026 Пт
2 мин
Россияне совершили очередной циничный обстрел
aimg Сергей Козачук
Фото: РФ ударила баллистикой по Одесской области (Getty Images)

Российские войска совершили очередные террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Под ударом оказался логистический объект в Одесской области.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Последствия атаки в Одесской области

По информации Кулебы, враг продолжает целенаправленный террор против мирного населения и гражданских объектов. По территории Одесской области захватчики выпустили две баллистические ракеты с кассетной боевой частью.

Целью оккупантов стал объект инфраструктуры, который обеспечивает критически важную логистику региона. В результате обстрела ранения получили 8 дорожных работников, двое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии.

"Это люди, которые обеспечивали работу транспортной сети и выполняли свои ежедневные обязанности", - отметил Алексей Кулеба.

На месте попаданий работают все профильные службы, продолжается ликвидация последствий ударов, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Удар по предприятию на Киевщине

Министр додов, что сегодня посреди дня армия РФ атаковала предприятие в Киевской области, которое специализируется на производстве молочной продукции для детей.

В результате этой атаки погибли 4 человека, еще 7 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме этого, на объекте была повреждена уникальная для Украины дорожная техника, которую привлекали к работе на предприятии.

Обстрелы Украины и работа ПВО

Напомним, в последнее время российские войска существенно нарастили интенсивность ударов по территории Украины. В частности, в ночь на 5 июня Россия атаковала Украину ракетами и рекордным количеством дронов.

Тогда враг выпустил две управляемые авиаракеты и 216 беспилотников различных модификаций, из которых подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить 198 целей.

Несмотря на рост плотности обстрелов, эффективность украинской ПРО и ПВО во время массированных атак в мае достигла показателя 90,75%. В частности, защитники неба перехватили более 91% вражеских "Шахедов" и других беспилотников-имитаторов.

Кроме ударов по критической и логистической инфраструктуре, захватчики прицельно атакуют гражданских специалистов.

Так, 4 июня вражеский дрон атаковал спецтехнику дорожников, которые выполняли восстановительные работы для обеспечения гуманитарных и оборонных нужд. В результате того налета было уничтожено 10 единиц техники, но работники бригады не пострадали.

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