Кассетная баллистика ударила по важному объекту Одесской области, пострадали дорожники

Последствия атаки в Одесской области

По информации Кулебы, враг продолжает целенаправленный террор против мирного населения и гражданских объектов. По территории Одесской области захватчики выпустили две баллистические ракеты с кассетной боевой частью.

Целью оккупантов стал объект инфраструктуры, который обеспечивает критически важную логистику региона. В результате обстрела ранения получили 8 дорожных работников, двое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии.

"Это люди, которые обеспечивали работу транспортной сети и выполняли свои ежедневные обязанности", - отметил Алексей Кулеба.

На месте попаданий работают все профильные службы, продолжается ликвидация последствий ударов, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Удар по предприятию на Киевщине

Министр додов, что сегодня посреди дня армия РФ атаковала предприятие в Киевской области, которое специализируется на производстве молочной продукции для детей.

В результате этой атаки погибли 4 человека, еще 7 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме этого, на объекте была повреждена уникальная для Украины дорожная техника, которую привлекали к работе на предприятии.