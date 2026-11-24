У Карпатах -13, сніг дістався Києва: де в Україні погода нагадала про зиму (фото, відео)
Погода в Україні вночі та зранку 24 листопада нагадала мешканцям деяких областей про справжню зиму. Сніг місцями не просто пролітав, а й затримувався, тож комунальникам додалося роботи.
Докладніше про синоптичну ситуацію в горах та сніг в інших регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на високогір'ї Карпат
Згідно з повідомленням гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook, станом на 9 годину ранку вівторка, 24 листопада 2026 року, на горі Піп Іван було хмарно.
Вітер спостерігався північно-західний, зі швидкістю 7 м/с.
Температуру повітря зафіксували на рівні -13°С.
Виходячи з оприлюдненого рятувальниками фото, на високогір'ї лежить сніг. А видимість зранку була дуже обмежена.
Ситуація на горі Піп Іван зранку 24 листопада 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Івано-Франківська область
Прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області у Facebook попередила місцевих мешканців і гостей регіону, що погодні умови погіршуються.
Впродовж 24 листопада по Івано-Франківській області очікується:
- значний сніг та мокрий сніг;
- ожеледиця на дорогах.
Місцями можливі пориви північно-західного вітру - до 15-20 м/с.
"I рівень небезпечності, жовтий", - уточнили рятувальники.
Попередження Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області (інфографіка: facebook.com/dsns.if)
Кадрами, на яких можна побачити "білі мухи" в місті та засніжений пейзаж в області, діляться користувачі соціальних мереж.
Львівська область
Через перший відчутний сніг у Львові комунальники працювали всю ніч.
Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич розповів, що впродовж ночі комунальні служби всіх районів міста працювали в посиленому режимі.
"Прибирали сніг із доріг, щоб забезпечити проїзд транспорту та безпеку пішоходів", - уточнив посадовець.
Зранку, за його словами, роботи продовжуються:
- розчищають тротуари, зупинки громадського транспорту та прибудинкові території;
- посипають дороги протиожеледними сумішами.
"Водіїв просять бути уважними, дотримуватися безпечної швидкості та не залишати автомобілі вздовж магістральних вулиць, аби не перешкоджати роботі спецтехніки. Бережіть себе! На дорогах слизько", - підсумував Зінкевич.
Вінницька область
Перший сніг, за даними місцевих пабліків, випав зранку 24 листопада у Вінниці.
Київська область
Помітили сніг місцями і мешканці столичного регіону.
"Перший сніг випав у Києві, поки ми спали", - розповіли в одному з Telegram-каналів.
Кадрами снігу в місті поділились також інші місцеві пабліки.
"На ранок 24 листопада Київ присипало першим реальним снігом. Зима близько", - зауважили на сторінці "Життя Оболонь Київ" у Facebook і опублікували відповідні кадри.
Повідомляється, що пролітав сніг зранку вівторка і в місті Бровари Київської області.
В цілому, згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода по території Києва та Київської області впродовж вівторка очікується хмарна.
Ймовірний невеликий сніг. На дорогах подекуди - ожеледиця.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про похолодання і сніг в Україні - як може змінитись погода 24 листопада та де ймовірний сильний мороз.
Крім того, ми пояснювали, як змінює мікроклімат міст забруднення повітря.
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