Погода в Карпатах 25 ноября - по-настоящему зимняя, местами выпало немало снега. В ближайшее время меньше его не станет, ведь ночью температура снизится еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Синоптическая ситуация в Карпатах 25 ноября

Украинцам рассказали, что по состоянию на 25 ноября в Карпатах "зима уже не намекает на свой приход". Вместо этого погода "уверенно покрывает вершины снегом".

На обнародованных спасателями кадрах можно увидеть, что происходит на высокогорье - на горе Поп Иван.

Там, исходя из видео, видимость ограничена.

Выпало немало снега, который крепко "держится" даже на некоторых вертикальных поверхностях (в результате налипания).

Стоит отметить, что гора Поп Иван известна также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора.

Это - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м), которая расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе двух областей:

Ивано-Франковской;

Закарпатской.

На вершине расположены руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным названием "Белый Слон".

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К какой погоде готовиться в регионе 26 ноября

В ГСЧС сообщили, что днем 26 ноября на Закарпатье и Прикарпатье:

ожидается мокрый снег;

местами вероятно его налипание.

Уточняется, что на остальной территории страны существенных осадков не прогнозируют, в то время как в Одесской области пройдет дождь.

Температура воздуха:

ночью опустится до -1...-7°C (мороза);

днем будет колебаться от -3°C до +3°C.

Тем временем на Закарпатье и юге днем будет несколько теплее - до +7°C.

В западных областях утром местами возможен туман, на дорогах - гололедица.

"Водители, будьте внимательны, а если планируете путешествие в горы - учитывайте зимние погодные условия и не рискуйте ради пейзажей", - подытожили в ГСЧС.