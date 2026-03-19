ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Карпаты вернулась зима: на горе Поп Иван выпал снег и ударил мороз в -8 градусов

11:13 19.03.2026 Чт
2 мин
Вершины гор засыпало снегом, а видимость почти исчезла
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Зима в Карпатах (Getty Images)

Сегодня, 19 марта, в Карпатах снова резко ухудшилась погода. В высокогорье царят настоящие зимние условия со снегом, морозом и сильным ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и Горных спасателей Прикарпатья.

По состоянию на утро 19 марта на горе Поп Иван фиксируют облачную погоду, снег и ограниченную видимость. Температура воздуха опустилась до -8°C, а юго-восточный ветер достигает 12 м/с.

В ГСЧС отмечают, что горы сейчас выглядят как "зимняя сказка с характером": снег засыпает склоны, а видимость почти исчезает из-за белой дымки. В то же время спасатели отмечают, что такие погодные условия опасны.

"Горы сейчас не о прогулках - они об уважении и осторожности. Берегите себя и ответственно планируйте отдых", - призвали в ведомстве.

Погода в Ивано-Франковской области

В то же время в Ивано-Франковской области в целом погода значительно мягче. По прогнозу синоптиков, 19 марта ожидается облачная погода с прояснениями: ночью возможен небольшой снег и мокрый снег, а днем - дождь.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от -3°C до +2°C, днем - от +6°C до +11°C. На высокогорье будет холоднее: ночью от -3°C до +2°C, днем - 2-7 градусов тепла.

Несмотря на изменение погоды, видимость на автодорогах остается хорошей.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что 19 марта в Украине ожидается похолодание с дождями и мокрым снегом. Температура снизится до +4...+8 градусов, местами будет немного теплее, а из-за осадков ухудшится видимость.

В то же время синоптики прогнозируют, что это временное похолодание - уже с 23 марта в Украине начнет ощутимо теплеть.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в Украине Карпаты Ивано-Франковская область Погода Снегопад Экология Горы
Новости
В трех районах Одессы повреждены дома и общежитие: фото последствий ночной атаки РФ
Аналитика
