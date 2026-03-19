В Карпаты вернулась зима: на горе Поп Иван выпал снег и ударил мороз в -8 градусов

Сегодня, 19 марта, в Карпатах снова резко ухудшилась погода. В высокогорье царят настоящие зимние условия со снегом, морозом и сильным ветром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и Горных спасателей Прикарпатья .

По состоянию на утро 19 марта на горе Поп Иван фиксируют облачную погоду, снег и ограниченную видимость. Температура воздуха опустилась до -8°C, а юго-восточный ветер достигает 12 м/с.

В ГСЧС отмечают, что горы сейчас выглядят как "зимняя сказка с характером": снег засыпает склоны, а видимость почти исчезает из-за белой дымки. В то же время спасатели отмечают, что такие погодные условия опасны.

"Горы сейчас не о прогулках - они об уважении и осторожности. Берегите себя и ответственно планируйте отдых", - призвали в ведомстве.

Погода в Ивано-Франковской области

В то же время в Ивано-Франковской области в целом погода значительно мягче. По прогнозу синоптиков, 19 марта ожидается облачная погода с прояснениями: ночью возможен небольшой снег и мокрый снег, а днем - дождь.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от -3°C до +2°C, днем - от +6°C до +11°C. На высокогорье будет холоднее: ночью от -3°C до +2°C, днем - 2-7 градусов тепла.

Несмотря на изменение погоды, видимость на автодорогах остается хорошей.