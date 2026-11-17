Карпати накрила негода: яка ситуація на високогір'ї та що радять у ДСНС (фото, відео)
Зранку 17 листопада погода на високогір'ї Карпат сильно погіршилась. На горі Піп Іван зафіксували туман, штормовий вітер, мороз і обледеніння.
Докладніше про ситуацію з погодою в горах, поради рятувальників і прогноз для регіону на найближчий час, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на високогір'ї Карпат зранку 17 листопада
Згідно з повідомленням гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook, станом на 8 годину ранку вівторка, 17 листопада 2026 року, на горі Піп Іван спостерігалось погіршення погодних умов.
Там було хмарно й туманно.
Через високу вологість відбувалось обледеніння поверхонь.
Вітер спостерігався західний, зі швидкістю 22 метри за секунду.
Температуру повітря фіксували на рівні -5°С (морозу).
Виходячи з оприлюдненого рятувальниками фото, на високогір'ї також випала невелика кількість снігу.
Ситуація на горі Піп Іван зранку 17 листопада 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Про що просять туристів і любителів гір у ДСНС
Прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області у Facebook підтвердила, що на високогір'ї Карпат спостерігається "ускладнення погодних умов".
Наголошується, що це становить серйозну небезпеку для перебування на високогір'ї туристів і любителів гірських мандрівок.
"Сильний вітер, обмежена видимість, низька температура та обледеніння значно ускладнюють пересування", - пояснили у ДСНС.
Зазначається, що така синоптична ситуація може призвести до:
- втрати орієнтування;
- переохолодження;
- травмування.
Просто зараз, за даними ДСНС, на Прикарпатті тривають пошуки чоловіка, який заблукав у горах.
З огляду на все вищесказане, рятувальники наполегливо рекомендують:
- утриматися від виходів у високогір'я - до покращення погодних умов;
- не вирушати у туристичні походи за несприятливого прогнозу;
- стежити за прогнозами погоди та повідомленнями рятувальників.
У разі виникнення надзвичайної ситуації - необхідно телефонувати за номером 101.
"Бережіть себе та своїх близьких! Не ризикуйте життям заради сходження на вершину, адже безпека - понад усе", - підсумували у ДСНС.
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Яку погоду в регіоні прогнозують синоптики пізніше
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода в регіоні впродовж 17 листопада очікується хмарна, з проясненнями.
Ймовірний помірний дощ. У горах - з мокрим снігом.
Вітер - південний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень вівторка може бути така:
- по місту Івано-Франківськ +9...+11°С;
- по Івано-Франківській області +6...+11°С;
- на високогір'ї - впродовж доби - від -2°С (морозу) до +3°С (тепла).
Крім того, згідно з попередженням про небезпечне метеорологічне явище, у першій половині дня 17 листопада по місту Івано-Франківську та області - туман (видимість 100-500 м).
"1 рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Уточнюється, що найближчими днями на погоду Прикарпаття в цілому будуть впливати атмосферні фронти.
"Тому очікується хмарна та дощова погода", - підсумували в обласному центрі з гідрометеорології.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україну йдуть дощі - синоптики УкрГМЦ дали прогноз погоди на найближчі три дні.
Крім того, ми пояснювали, як погода впливає на якість повітря (що й коли "затримує" забруднення та навпаки).
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