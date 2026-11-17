Карпаты накрыла непогода: какая ситуация на высокогорье и что советуют в ГСЧС (фото, видео)
Утром 17 ноября погода на высокогорье Карпат сильно ухудшилась. На горе Поп Иван зафиксировали туман, штормовой ветер, мороз и обледенение.
Подробнее о ситуации с погодой в горах, советах спасателей и прогнозе для региона на ближайшее время, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на высокогорье Карпат утром 17 ноября
Согласно сообщению горных спасателей Прикарпатья в Facebook, по состоянию на 8 часов утра вторника, 17 ноября 2026 года, на горе Поп Иван наблюдалось ухудшение погодных условий.
Там было облачно и туманно.
Из-за высокой влажности происходило обледенение поверхностей.
Ветер наблюдался западный, со скоростью 22 метра в секунду.
Температуру воздуха фиксировали на уровне -5°С (мороза).
Исходя из обнародованного спасателями фото, на высокогорье также выпало небольшое количество снега.
Ситуация на горе Поп Иван утром 17 ноября 2026 года (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
О чем просят туристов и любителей гор в ГСЧС
Пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области в Facebook подтвердила, что на высокогорье Карпат наблюдается "осложнение погодных условий".
Отмечается, что это представляет серьезную опасность для пребывания на высокогорье туристов и любителей горных путешествий.
"Сильный ветер, ограниченная видимость, низкая температура и обледенение значительно усложняют передвижение", - объяснили в ГСЧС.
Отмечается, что такая синоптическая ситуация может привести:
- к потере ориентирования;
- к переохлаждению;
- к травмированию.
Прямо сейчас, по данным ГСЧС, на Прикарпатье продолжаются поиски мужчины, который заблудился в горах.
Учитывая все вышесказанное, спасатели настоятельно рекомендуют:
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воздержаться от выходов в высокогорье - до улучшения погодных условий;
- не отправляться в туристические походы при неблагоприятном прогнозе;
- следить за прогнозами погоды и сообщениями спасателей.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации - необходимо звонить по номеру 101.
"Берегите себя и своих близких! Не рискуйте жизнью ради восхождения на вершину, ведь безопасность - превыше всего", - подытожили в ГСЧС.
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Какую погоду в регионе прогнозируют синоптики позже
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода в регионе в течение 17 ноября ожидается облачная, с прояснениями.
Вероятен умеренный дождь. В горах - с мокрым снегом.
Ветер - южный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха днем вторника может быть следующая:
- по городу Ивано-Франковск +9...+11°С;
- по Ивано-Франковской области +6...+11°С;
- на высокогорье - в течение суток - от -2°С (мороза) до +3°С (тепла).
Кроме того, согласно предупреждению об опасном метеорологическом явлении, в первой половине дня 17 ноября по Ивано-Франковску и области - туман (видимость 100-500 м).
"1 уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.
Уточняется, что в ближайшие дни на погоду Прикарпатья в целом будут влиять атмосферные фронты.
"Поэтому ожидается облачная и дождливая погода", - подытожили в областном центре гидрометеорологии.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украину идут дожди - синоптики УкрГМЦ дали прогноз погоды на ближайшие три дня.
Кроме того, мы объясняли, как погода влияет на качество воздуха (что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот).
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