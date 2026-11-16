В Україну йдуть дощі: синоптики УкрГМЦ дали прогноз погоди на найближчі три дні

Погода в Україні 17 листопада відчутно зміниться. Дощі очікуються у більшості регіонів, вночі у деяких областях ймовірний мороз.

Докладніше про прогноз синоптиків на вівторок, середу та четвер, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості погоди у вівторок, 17 листопада

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода впродовж вівторка (17 листопада), очікується хмарна, з проясненнями.

Дощі ймовірні:

вночі - на Правобережжі;

вдень - по Україні.

Вітер буде південно-східний, у західних областях - південно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

У Карпатах - місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі та вдень - близько +2...+7°C.

Холодніше вночі у східних, Сумській, Полтавській областях, а також у Карпатах - близько 0...-5°C (морозу).

Тепліше вдень на південному заході країни та в Криму - до +8...+13°C.

Особливості погоди в Україні 17 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

Синоптична ситуація в Україні 18 та 19 листопада

Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі дні, у середу (18 листопада) та четвер (19 листопада) погода також очікується волога.

Невеликі та помірні дощі - у більшості областей.

18 листопада на Закарпатті та в Карпатах - значні дощі.

Температура повітря впродовж цих днів очікується така:

вночі +3...+10°C;

вдень +7...+14°C.

Прогноз погоди в Україні від УкрГМЦ на 17-19 листопада (скриншот: meteo.gov.ua)

До чого готуватись у Києві та області

По території Києва та Київської області в цілому погоду 17 листопада прогнозують також хмарну, з проясненнями.

Очікуються дощі.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря у Києві - вночі та вдень - близько +5...+7°C.

Температура повітря по області - вночі та вдень - близько +2...+7°C.

18 листопада, виходячи з графіка прогнозу від УкрГМЦ, у столиці буде дещо тепліше вдень - в середньому близько +9°C.

Вночі очікується близько +6°C.

Не виключаються дощі.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

19 листопада вдень у Києві буде ще трішки тепліше - близько +10°C.

Вночі - близько +6°C.

Опадів при цьому може бути менше.