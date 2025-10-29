В Карпатах намело до 80 см снега: спасатели показали, что происходит (фото)

Погода на высокогорье Карпат сегодня утром была облачной и морозной. Кроме того, местами насыпало немало снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.

Что происходило на высокогорье Карпат сегодня утром

Согласно информации спасателей, по состоянию на 09:20 29 октября 2025 года погода на горе Поп Иван Черногорский была облачной.

Видимость - очень низкая, до 30 м.

Ситуация на горе Поп Иван утром (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Сообщается также, что переметы свежего снега на вершине местами достигали 80 см.

Снег на высокогорье Карпат (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Ветер на высокогорье был утром юго-западный, со скоростью 15-17 м/с.

При этом температура воздуха составляла -3°C.

Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Что известно о погоде в Ивано-Франковской области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 29 октября погода в городе Ивано-Франковск и по области - облачная, с прояснениями.

Днем местами возможен небольшой дождь.

Ветер ожидается западный, со скоростью 7-12 м/с. При этом его порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха днем ожидается такая:

по городу - 12-14 градусов тепла;

по области - 9-14 градусов тепла;

на высокогорье Карпат - 2-7 градусов тепла.

"Медико-метеорологические условия 2 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - уточнили специалисты.

Прогноз погоды на 29 октября (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)