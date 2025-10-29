В Карпатах намело до 80 см снега: спасатели показали, что происходит (фото)
Погода на высокогорье Карпат сегодня утром была облачной и морозной. Кроме того, местами насыпало немало снега.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.
Что происходило на высокогорье Карпат сегодня утром
Согласно информации спасателей, по состоянию на 09:20 29 октября 2025 года погода на горе Поп Иван Черногорский была облачной.
Видимость - очень низкая, до 30 м.
Ситуация на горе Поп Иван утром (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Сообщается также, что переметы свежего снега на вершине местами достигали 80 см.
Снег на высокогорье Карпат (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Ветер на высокогорье был утром юго-западный, со скоростью 15-17 м/с.
При этом температура воздуха составляла -3°C.
Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".
Что известно о погоде в Ивано-Франковской области
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 29 октября погода в городе Ивано-Франковск и по области - облачная, с прояснениями.
Днем местами возможен небольшой дождь.
Ветер ожидается западный, со скоростью 7-12 м/с. При этом его порывы могут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха днем ожидается такая:
- по городу - 12-14 градусов тепла;
- по области - 9-14 градусов тепла;
- на высокогорье Карпат - 2-7 градусов тепла.
"Медико-метеорологические условия 2 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - уточнили специалисты.
Прогноз погоды на 29 октября (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Напомним, ночью и утром 28 октября погода на высокогорье Карпат была морозной и облачной, с низкой видимостью и ощутимым ветром.
Поскольку синоптики прогнозировали дальнейшее ухудшение погодных условий в горах, спасатели обратились к туристам с просьбой соблюдать элементарные правила безопасности, которые могут уберечь жизнь.
Между тем люди в сети делились кадрами, на которых Буковель засыпало снегом (и курорт превратился в зимнюю сказку).
Несколько позже в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, какой может быть погода в ноябре.
Кроме того, эксперты УкрГМЦ сообщили, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.
