Карантинные ограничения в "красной зоне" могут пересмотреть, - Степанов

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Карантинные ограничения в "красной зоне" могут пересмотреть. Сейчас изучаются механизны, каким образом это можно сделать.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Министр отметил, что не исключает возможности пересмотра карантина.

"То, что касается пересмотра самых ограничений на "красном" уровне опасности, я не исключаю такой возможности, тем более, что город Черновцы и другие достаточно долгий срок находятся в "красной" зоне", - сказал Степанов.

Он добавил, в случае введения изменений в карантинные ограничения, они непременно должны выполняться.

"Мы увидим каким образом мы это сможем сделать. Если мы вносим некоторые изменения - очень важно, чтобы они выполнялись", - отметил глава Минздрава.

Напомним, с 14 сентября будет действовать новый раздел Украины на зоны карантина. В "красную зону" попали еще несколько городов и районов.

Ранее Министерство здравоохранения Украины не исключило возможность введения режима "красной зоны" карантина по всей стране в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Кстати, смотрите в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" о том, как белорусские оппозиционеры пересекали границу с Украиной и что на самом деле произошло с Марией Колесниковой; почему в некоторых украинских городах открыли школы, несмотря на запрет правительства и что будут изучать школьники, когда наша система образования перейдет в онлайн.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера"

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" первый президент Украины Леонид Кравчук высказался об угрозе национальной безопасности из-за политической конкуренции.

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В том же выпуске жена кандидата в президенты Беларуси Вероника Цепкало предложила нардепу Нестору Шуфричу "забрать Лукашенко себе".

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Еще оппозиционеры заявили, что белорусы не захотят быть частью Российской Федерации.

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Кроме того, Шуфрич и другой парламентарий Алексей Гончаренко устроили горячий спор в эфире программы Шустера.

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Также в эфире рассказали, как Лукашенко грубо нарушил конституцию.

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