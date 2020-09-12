Карантинні обмеження у "червоній зоні" можуть бути переглянуті, - Степанов

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Карантинні обмеження у "червоній зоні" можуть бути переглянуті. Наразі вивчаються механізни, яким чином це можна зробити.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Міністр зазначив, що не виключає можливості перегляду карантинних обмежень.

"Те, що стосується перегляду самих обмежень на "червоному" рівні небезпеки, я не виключаю такої можливості, тим паче, що місто Чернівці та інші достатньо довгий термін перебувають у "червоній" зоні", - сказав Степанов.

Він додав, у разі введення змін до карантинних обмежень, вони неодмінно повинні виконуватися.

"Ми побачимо в який спосіб ми це зможемо зробити. Якщо ми вносимо певні зміни - дуже важливо, щоб виконувалися", - зазначив глава МОЗу.

Нагадаємо, з 14 вересня діятиме новий поділ України на зони карантину. В "червону зону" потрапили ще кілька міст і районів.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України не виключає можливість введення режиму "червоної зони" по всій країні в разі погіршення епідемічної ситуації.

До речі, дивіться в новому випуску "Свободи слова Нестора Шустера" про те, як білоруські опозиціонери перетинали кордон з Україною і що насправді відбулося з Марією Колесниковою; чому в деяких українських містах відкрили школи, незважаючи на заборону уряду і що вивчатимуть школярі, коли наша система освіти перейде в онлайн.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера"

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" перший президент України Леонід Кравчук висловився про загрозу національній безпеці через політичну конкуренцію.

Леонід Кравчук зробив резонансну заяву

У тому ж випуску дружина кандидата в президенти Білорусі Вероніка Цепкало запропонувала нардепу Нестору Шуфричу "забрати Лукашенка собі".

Вероника Цепкало обратилась к Нестору Шуфричу

Ще опозиціонери заявили, що білоруси не захочуть бути частиною Російської Федерації.

Вероніка Цепкало зробила важливу заяву про Білорусь

Крім того, Шуфрич і інший парламентар Олексій Гончаренко влаштували гарячу суперечку в ефірі програми Шустера.

Шуфрич і Гончаренко влаштували суперечку в прямому ефірі

Також в ефірі розповіли, як Лукашенко грубо порушив конституцію.

Що загрожує Лукашенко за порушення конституції Білорусі