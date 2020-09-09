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Минздрав не исключает режим "красной зоны" для всей Украины

Украина, Среда 09 сентября 2020 08:31
Минздрав не исключает режим "красной зоны" для всей Украины
Фото: человеку меряют температуру при входе на рынок (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения не исключает возможность введения режима "красной зоны" для всей Украины. Это возможно в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бунт "красной зоны". Чем власть ответит на саботаж карантина в регионах".

По состоянию на 8 сентября в Украине 74 тысячи активных больных коронавирусом, что приводит к переполнению "стационаров" больниц.

"В случае ухудшения эпидемической ситуации не исключено, что правительство будет вынуждено ввести режим "красной зоны" для всей страны, чтобы сдержать рост заболеваемости. Потому что здоровье нации - главный приоритет правительства", - добавили в ведомстве.

При этом правительство и дальше планирует двигаться по пути адаптивного карантина, чтобы не ограничивать работу бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента связывают нарушения карантина в регионах "красной зоны" с приближением местных выборов.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до ноября.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает возможность продления карантина.

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