Лукашенко грубо нарушил конституцию: ему грозит международный суд

Александр Лукашенко нарушил конституцию своей страны (фото: kremlin.ru)

В Беларуси решили инициировать международное расследование деятельности Александра Лукашенко

Александру Лукашенко грозит международный суд. Оппозиционные силы Беларуси намерены инициировать масштабное расследование деятельности президента Беларуси.

Так, член президиума Координационного совета Беларуси Мария Колесникова заявила в эфире "Свободы слова Савика Шустера", что действия Лукашенко попадают под пункт 2, статью 361 УК Беларуси - угроза национальной безопасности страны.

"Путин открыто всему миру заявил - белорусам и всему международному сообществу - о том, что Лукашенко нарушил закон Республики Беларусь. Он обратился за помощью к иностранному государству. Это угроза национальной безопасности", - подчеркнула она.

Свобода слова Савика Шустера о ситуации в Беларуси

О намерении добиваться справедливости в международном сообществе заявил в эфире своего Youtube-канала и бывший кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Валерий Цепкало.

"Мы работаем с международными юристами США, Европы для того, чтобы собрать все в одну или несколько серьезных уголовных дел против Лукашенко, чтобы можно было его судить за рубежом", - сказал Цепкало.

Также оппозиционер рассказал, что они намерены инициировать оценку психического здоровья Александра Лукашенко.

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