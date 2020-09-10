"Красная зона" охватила еще несколько городов и районов: список

Согласно новому делению Украины на зоны карантина, "красная зона" охватила еще несколько городов и районов. Крупные города - Черновцы, Тернополь и Ивано-Франковск - остаются с наиболее жесткими карантинными ограничениями.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Согласно новому зонированию, в "красной зоне" с 14 сентября будут:
Отметим, в "красной зоне" должна быть остановлена работа общественного транспорта, закрываются школы и детсады. Разрешается высадка пассажиров с транзитного и межобластного транспорта. Также в здесь действуют все ограничения менее суровых зон.
Напомним, ранее сообщалось, что Киев с 14 сентября войдет в "оранжевую зону". В этой зоне запрещены массовые мероприятия с участием более 100 человек и более одного человека на 20 квадратных метров. Также запрещена работа хостелов и гостиниц, спортзалов и развлекательных заведений.
Кроме того, Министерство здравоохранения Украины не исключает возможность введения режима "красной зоны" по всей стране в случае ухудшения эпидемической ситуации.