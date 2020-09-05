Белорусы не захотят быть частью РФ: развеян миф пропаганды

Вероника Цепкало сделала важное заявление про Беларусь (фото: РБК-Украина)

Вероника Цепкало расставила точки над "і" в вопросе белорусов и россиян как "братских народов"

Вероника Цепкало, супруга экс-кандидата на пост президента Беларуси Валерия Цепкало, развеяла один из мифов пропаганды о том, что белорусы мечтают стать частью Российской Федерации.

Об этом оппозиционерка заявила в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Политик утверждает, что в РФ должны четко понимать, что белорусы никогда не захотят стать частью этой страны.

"Мы всегда будем за независимость, мы всегда будем бороться за независимость", - прокомментировала Цепкало.

Вероника Цепкало сделала важное заявление про Беларусь

Напомним, что оппозиционные силы Беларуси намерены обращаться в международный суд из-за угрозы национальной безопасности, в которой обвиняют Лукашенко.

Ранее в эфире у Савика Шустера экс-министр Тимофей Милованов рассказал об угрозе инфляции гривны:

Милованов заявил, что когда цены пойдут вверх - на улицу выйдут все

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Михеил Саакашвили высказался про РФ

Кроме того, предлагаем посмотреть, как заместитель Арсена Авакова Антон Геращенко жалуется в эфире Шустера на украинские суды:

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А еще - ответ министра Сергея Марченко бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману на то, что осенью Украину ждет финансовый кризис:

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