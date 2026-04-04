Капремонт у в'язниці: Трамп хоче відремонтувати легендарний Алькатрас за великі гроші

Президент США Дональд Трамп офіційно зробив крок до відновлення в'язниці Алькатрас. Він запросив у Конгресу 152 мільйони доларів тільки на початок масштабних робіт, адже навіть каналізація там просто не працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Запит на цю суму став найконкретнішим кроком Трампа у реалізації ідеї, яку він озвучував ще минулого року. Тоді Трамп заявив, що острів у затоці Сан-Франциско має приймати "найжорстокіших злочинців Америки".

У новому бюджетному проєкті Білий дім просить 5 мільярдів доларів для Бюро в'язниць. Причому перший транш у 152 мільйони доларів покриє лише витрати на початок ремонту за один рік. Адміністрація називає це "зобов'язанням президента відбудувати Алькатрас як сучасну безпечну в'язницю".

Руїни та пташиний послід: який стан Алькатрасу

План президента США не так легко реалізувати, адже Алькатрас не бачив в'язнів понад 60 років. Наразі легендарна "Скеля"фактично закинута і тут немає елементарних умов для життя чи охорони.

Основні проблеми Алькатрасу, які ускладнюють ремонт:

відсутність проточної води;

непрацююча система каналізації;

величезні території, вкриті пташиним послідом;

складна логістика (усі припаси везуть човнами).

Повна вартість перетворення туристичного об'єкта на в'язницю суворого режиму буде значно вищою за стартовий внесок. Фахівці прогнозують мільярдні витрати в майбутньому.

"Образа інтелекту": як реагують політики

У Сан-Франциско, якому адміністративно належить Алькатрас, ініціативу Трампа сприйняли вороже. Для міста Алькатрас - це курка, що несе золоті яйця туризму, тому мер Даніель Лур'є називав таку пропозицію "несерйозною".

Різко висловилася і представниця Конгресу Ненсі Пелосі. Вона пообіцяла боротися проти проєкту.

"Перетворення Алькатраса на сучасну в'язницю - це дурна ідея, яка буде не що інше, як марнування грошей платників податків та образа інтелекту американського народу", - заявила вона.

Проте сенатор штату Скотт Вінер закликає не розслаблятися. Він нагадує, що Трамп часто доводить до кінця свої найбільш дивні ідеї.

"Просто запитайте Іран, Венесуелу та жителів Міннеаполіса. Він говорить божевільні, ненормальні речі, і часто доводить це до кінця", - зазначив сенатор.

Кого планують тримати за ґратами

Якщо Трампу вдастся вибити грошу на ремонт, то за планом в Алькатрасі будуть тримати найнебезпечніших злодіїв у США. Ще у липні 2025 року острів відвідали тодішня генеральна прокурорка Пам Бонді та міністр внутрішніх справ Дуг Бургам. Вони особисто інспектували тюремні блоки. Бонді, яку напередодні звільнили з посади, активно підтримувала ідею.

"Алькатрас міг утримувати найгірше з найгіршого. Тут могли утримувати нелегальних іммігрантів. Там могло бути що завгодно. Це чудовий заклад", — заявила вона журналістам.