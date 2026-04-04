Капремонт в тюрьме: Трамп хочет отремонтировать легендарный Алькатрас за большие деньги

Президент США Дональд Трамп официально сделал шаг к восстановлению тюрьмы Алькатрас. Он запросил у Конгресса 152 миллиона долларов только на начало масштабных работ, ведь даже канализация там просто не работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Запрос на эту сумму стал самым конкретным шагом Трампа в реализации идеи, которую он озвучивал еще в прошлом году. Тогда Трамп заявил, что остров в заливе Сан-Франциско должен принимать "самых жестоких преступников Америки".

В новом бюджетном проекте Белый дом просит 5 миллиардов долларов для Бюро тюрем. Причем первый транш в 152 миллиона долларов покроет только расходы на начало ремонта за один год. Администрация называет это "обязательством президента отстроить Алькатрас как современную безопасную тюрьму".

Руины и птичий помет: каково состояние Алькатраса

План президента США не так легко реализовать, ведь Алькатрас не видел заключенных более 60 лет. Сейчас легендарная "Скала" фактически заброшена и здесь нет элементарных условий для жизни или охраны.

Основные проблемы Алькатраса, которые затрудняют ремонт:

отсутствие проточной воды;

неработающая система канализации;

огромные территории, покрытые птичьим пометом;

сложная логистика (все припасы везут на лодках).

Полная стоимость превращения туристического объекта в тюрьму строгого режима будет значительно выше стартового взноса. Специалисты прогнозируют миллиардные расходы в будущем.

"Оскорбление интеллекта": как реагируют политики

В Сан-Франциско, которому административно принадлежит Алькатрас, инициативу Трампа восприняли враждебно. Для города Алькатрас - это курица, несущая золотые яйца туризма, поэтому мэр Даниэль Лурье называл такое предложение "несерьезным".

Резко высказалась и представительница Конгресса Нэнси Пелоси. Она пообещала бороться против проекта.

"Превращение Алькатраса в современную тюрьму - это глупая идея, которая будет не что иное, как трата денег налогоплательщиков и оскорбление интеллекта американского народа", - заявила она.

Однако сенатор штата Скотт Винер призывает не расслабляться. Он напоминает, что Трамп часто доводит до конца свои самые странные идеи.

"Просто спросите Иран, Венесуэлу и жителей Миннеаполиса. Он говорит безумные, ненормальные вещи, и часто доводит это до конца", - отметил сенатор.

Кого планируют держать за решеткой

Если Трампу удастся выбить деньги на ремонт, то по плану в Алькатрасе будут держать самых опасных воров в США. Еще в июле 2025 года остров посетили тогдашний генеральный прокурор Пам Бонди и министр внутренних дел Дуг Бургам. Они лично инспектировали тюремные блоки. Бонди, которую накануне уволили с должности, активно поддерживала идею.

"Алькатрас мог содержать худшее из худшего. Здесь могли содержать нелегальных иммигрантов. Там могло быть что угодно. Это замечательное заведение", - заявила она журналистам.