"Алькатрас": історія найвідомішої в'язниці США та що з нею тепер

"Алькатрас" - всесвітньо відома надзахищена в'язниця для особливо небезпечних злочинців. Вона була розташована на однойменному острові в затоці Сан-Франциско у США.

Докладніше про те, хто відкрив острів, чому його назвали "Алькатрас", коли та як там виникла в'язниця, через що її закрили, а також що відбувається на острові сьогодні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Хто відкрив острів і чому його назвали "Алькатрас"

У 1775 році іспанський дослідник Хуан Мануель де Айала першим зайшов у затоку, відому зараз як затока Сан-Франциско.

Саме його команда склала карту бухти та дала назву одному з трьох островів - La Isla de los Alcatraces, що дослівно інколи перекладається як "Острів пеліканів".

Згодом назва була скорочена та англізована - "Алькатрас".

Дехто вважає, що острів міг отримати назву через велику кількість пеліканів (або ж олушів) на ньому, проте орнітологи кажуть, що колоній цих птахів на острові (чи поблизу нього) немає. Хоча там і можна зустріти різні види бакланів чи інших великих водоплавних птахів.

Острів "Алькатрас" на мапі (скриншот: google.com/maps)

Військова фортеця на вершині острова

"Золота лихоманка" у Каліфорнії на початку 1850-х років привабила до затоки Сан-Франциско велику кількість шукачів скарбів та суден, що створило гостру потребу:

в будівництві маяка;

в обороні міста на тлі його стрімкого зростання.

У 1850 році президентський наказ виділив острів для можливого використання як військової резервації США. Там почали будівництво форту (фортеці) із понад 100 гарматами, а у 1853 році ввели в експлуатацію перший маяк.

Гармати, розміщені на острові (фото: bop.gov)

З часом роль острова як оборонної споруди зменшилась, проте його продовжували використовували для розміщення військовополонених.

Будівництво нової військової в'язниці

У 1909 році американська армія зруйнувала цитадель, залишивши лиш підвал, який мав слугувати фундаментом для нової військової в'язниці - Тихоокеанського відділення дисциплінарних казарм армії США.

Військовополонені будували цю будівлю до 1911 року. Саме вона пізніше стала відомою як "Скеля".

Тоді ж демонтували перший маяк і встановили новий.

В цілому армія США використовувала острів понад 80 років - з 1850 до 1933 року. Після цього його передали Міністерству юстиції США для використання Федеральним бюро в'язниць.

Як "Алькатрас" став найвідомішою в'язницею США

Федеральний уряд США вирішив відкрити на острові виправну установу:

максимального рівня безпеки (найзахищенішого типу);

з мінімальними привілеями (для утримання особливо небезпечних злочинців або тих, хто здійснював втечі з попередніх місць ув'язнення).

Це мало показати громадськості, що влада серйозно налаштована зупинити нестримну злочинність 1920-х і 1930-х років.

Одне з приміщень в'язниці "Алькатрас" (фото: bop.gov)

Хто зі злочинців потрапляв на "Алькатрас"

В цілому покарання на "Алькатрасі" відбували в'язні:

які відмовлялися дотримуватися правил і норм інших федеральних установ;

яких вважали жорстокими та небезпечними;

які мали ризик втечі.

Середня чисельність в'язниці становила 260-267 осіб (максимального заповнення у 336 осіб досягнуто не було жодного разу).

При цьому дехто з в'язнів насправді вважав умови життя на острові кращими, ніж в інших федеральних в'язницях (на "Алькатрасі", наприклад, в одній камері завжди перебувала одна людина). Кілька осіб навіть просили про своє переведення з інших установ.

Серед відомих злочинців "Алькатраса" варто згадати:

Альфонса Ґабріеля "Аль" Капоне (американський гангстер італійського походження, який очолював кримінальний синдикат);

Джорджа Келлі Барнса на прізвисько "Автомат" Келлі (американський гангстер часів сухого закону);

Елвіна Карпіса "Жахливого" (перший "Ворог суспільства №1", лідер відомої банди часів великої депресії);

Артура "Дока" Баркера (гангстер та ще один лідер відомої банди).

При цьому найвідомішим з бранців дехто вважає жорстокого та неврівноваженого Роберта Страуда - так званого "Птахолова з Алькатраса" - який провів за ґратами 54 роки свого життя.

"Птахолов з Алькатраса" (фото: bop.gov)

Коли й чому в'язницю на острові закрили

Офіційно "Алькатрас" закрили 21 березня 1963 року (після 29 років роботи).

Таке рішення схвалили через те, що продовження роботи установи було занадто дорогим. Згідно з приблизними оцінками, лише на реставраційні та технічні роботи (щоб в'язниця залишалась відкритою) потрібно було 3-5 млн доларів.

Крім того, гроші потрібні були на щоденні експлуатаційні витрати (які були майже втричі дорожчими, ніж в інших федеральних в'язницях США).

Основні витрати були спричинені фізичною ізоляцією острова, адже і припаси, і паливо, і навіть воду доводилось доставляти до нього човнами.

Федеральний уряд визнав, що будівництво нової установи було економічно вигіднішим, ніж тримати "Алькатрас" відкритим.

День закриття в'язниці (фото: nps.gov/GGNRA/Park Archives/Alcatraz Personnel Collection)

Чи вдавалось в'язням тікати з "Алькатраса"

В цілому офіційно підтверджених втеч з "Алькатраса" не існує.

Водночас відомо про 36 ув'язнених, які намагались здійснити втечу з острова (в межах 14 окремих спроб):

23 із них схопили (двох пізніше стратили);

шістьох - розстріляли під час втечі;

двоє - потонули;

п'ятеро - "зниклі безвісти" (їхня доля достеменно не відома, хоча вважається, що вони також потонули).

Що відомо про "Алькатрас" сьогодні

Після закриття в'язниці "Алькатрас" був фактично покинутий, хоча ідей щодо його експлуатації було чимало - від ще одного "плацдарму" для іншої версії Статуї Свободи до будівництва торгового та готельного комплексів.

У 1969 році острів знову потрапив у новини, коли група корінних американців заявила про нього як "про землю індіанців" - з надією створити на острові культурний центр та освітній комплекс.

Громадська підтримка справи корінних американців була чималою - тисячі людей приїжджали на острів впродовж наступних 18 місяців. Однак невелика група лідерів корінних американців не змогла контролювати ситуацію, тож острову та його будівлям було завдано значної шкоди (включаючи створення графіті, вандалізм і пожежі).

З огляду на таку ситуацію в червні 1971 року федеральні маршали виселили з острова решту корінних американців.

У 1972 році американський Конгрес створив Національну зону відпочинку "Золоті Ворота" й острів "Алькатрас" був включений до складу нового підрозділу Служби національних парків США.

Для публіки його відкрили восени 1973 року. Тож тепер екскурсії на "Алькатрас" - популярна розвага (щороку його відвідують понад мільйон відвідувачів з усього світу).