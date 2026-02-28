Мерц зірвав овації, висміявши Трампа під час промови про мігрантів (відео)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вирішив, що цифри - це добре, але емоції - краще. Так, розповідаючи про успіхи у боротьбі з нелегальною міграцією, він влаштував справжнє шоу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Фрідріха Мерца під час з'їзду Християнсько-демократичної партії.

Отож, під час виступу на з’їзді ХДС Мерц не просто прозвітував про успіхи у боротьбі з нелегальною міграцією, а буквально перевтілився у Дональда Трампа, змусивши зал вибухнути сміхом.

Мерц проти невіри Трампа

Головним моментом передвиборчого заходу в землі Гессен стала розповідь канцлера про його нещодавню телефонну розмову з президентом США. Мерц повідомив Трампу, що Німеччині вдалося радикально змінити ситуацію на кордонах: кількість заяв на надання притулку в країні скоротилася на вражаючі 60%.

За словами Мерца, американський лідер був настільки шокований цими цифрами, що просто відмовився у них вірити.

Щоб передати атмосферу розмови, канцлер Німеччини прямо зі сцени зімітував специфічний голос та манеру спілкування господаря Білого дому.

Перейшовши на англійську, Мерц вигукнув у стилі Трампа: "Що ви сказали? 60%? Я не вірю!"

Цей короткий перформанс викликав справжній фурор серед присутніх - зал відреагував тривалими оваціями та гучним сміхом. Мерц додав, що збирається особисто "розставити крапки над і" та детально пояснити ці цифри Трампу під час їхньої майбутньої зустрічі у Вашингтоні.

Новий курс Німеччини: робота замість допомоги

За жартами приховувався жорсткий політичний сигнал. Мерц ще раз наголосив, що його уряд змінює підхід до міграційної політики:

Німеччина відкрита для тих, хто приїжджає працювати, поважає закони та інтегрується в суспільство.

Кінець зловживанням: країна більше не терпітиме «соціального туризму» та використання державної допомоги без наміру ставати частиною німецької економіки.

Цей виступ став чітким меседжем не лише внутрішньому електорату, а й міжнародним партнерам: Німеччина повертає контроль над своїми кордонами та готова відстоювати свої успіхи навіть перед найвпливовішими скептиками світу.