Канцлер Мерц призвал усилить давление на Москву после встречи с Трампом
Канцлер Фридрих Мерц после встречи с президентом Дональд Трамп в Белом доме 3 марта подчеркнул, что Европа не допустит заключения соглашений по Украине без учета её позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Читайте также: Ядерный альянс Франции и Германии: Мерц сообщил о "конкретных шагах"
Европа должна участвовать в решениях по Украине
"Без участия европейцев соглашения не будет", — отметил Мерц, акцентируя, что любые договоренности по украинскому вопросу должны отражать интересы всех европейских стран.
Канцлер подчеркнул, что мнение европейцев должно учитываться наравне с усилиями США по дипломатическому урегулированию.
Усиление давления на Москву
Во время переговоров Мерц также заявил о необходимости наращивания давления на Москву для достижения прогресса в переговорах с РФ.
"Россия тянет время и, делая это, действует против воли американского президента. Сегодня я призвал к усилению давления на Москву!", — подчеркнул он.
По его мнению, только давление со стороны Вашингтона способно заставить российское руководство идти на уступки.
Роль Европы в мирном урегулировании
Канцлер добавил, что Европа должна активно участвовать в мирных переговорах между РФ и Украиной, которые ведутся при посредничестве США.
"Трамп знает, что только мир, который поддержит и легитимизирует Европа, может быть действительно долгосрочным. Он также знает, что вклад Европы в безопасность Украины, восстановление, европейскую интеграцию будет просто незаменимым для этого мира", — заявил Мерц.
Таким образом, позиция Германии отражает стремление ЕС быть полноценным участником процесса урегулирования конфликта и гарантировать, что интересы Европы будут учтены.
Напоминаем, что канцлер Германии Фридрих Мерц продемонстрировал, что статистика важна, но впечатления сильнее: рассказывая об успехах в борьбе с нелегальной миграцией, он превратил свой отчет в эффектное публичное выступление.
Отметим, что канцлер Германии Фридрих Мерц высоко оценил действия украинских войск в феврале, подчеркнув, что оборона страны была эффективнее, чем обычно отражают СМИ, отметив при этом существенные территориальные успехи и ощутимое воздействие конфликта на экономику России.