Канцлер Мерц призвал усилить давление на Москву после встречи с Трампом

Канцлер Фридрих Мерц после встречи с президентом Дональд Трамп в Белом доме 3 марта подчеркнул, что Европа не допустит заключения соглашений по Украине без учета её позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Европа должна участвовать в решениях по Украине

"Без участия европейцев соглашения не будет", — отметил Мерц, акцентируя, что любые договоренности по украинскому вопросу должны отражать интересы всех европейских стран.

Канцлер подчеркнул, что мнение европейцев должно учитываться наравне с усилиями США по дипломатическому урегулированию.

Усиление давления на Москву

Во время переговоров Мерц также заявил о необходимости наращивания давления на Москву для достижения прогресса в переговорах с РФ.

"Россия тянет время и, делая это, действует против воли американского президента. Сегодня я призвал к усилению давления на Москву!", — подчеркнул он.

По его мнению, только давление со стороны Вашингтона способно заставить российское руководство идти на уступки.

Роль Европы в мирном урегулировании

Канцлер добавил, что Европа должна активно участвовать в мирных переговорах между РФ и Украиной, которые ведутся при посредничестве США.

"Трамп знает, что только мир, который поддержит и легитимизирует Европа, может быть действительно долгосрочным. Он также знает, что вклад Европы в безопасность Украины, восстановление, европейскую интеграцию будет просто незаменимым для этого мира", — заявил Мерц.

Таким образом, позиция Германии отражает стремление ЕС быть полноценным участником процесса урегулирования конфликта и гарантировать, что интересы Европы будут учтены.