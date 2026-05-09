На Канарах почались протести через прибуття до острова лайнера з хантавірусом

Зараз на судні перебуває 150 осіб й лікарі зафіксували рідкісний випадок: хантавірус почав передаватися безпосередньо від людини до людини. Зазвичай інфекцію розносять щури.

Штам вірусу під назвою Андес циркулює в Аргентині. Саме там, у порту Ушуайя, пасажири піднялися на борт. Це найпівденніша точка країни та відомий центр круїзів.

Статистика ВООЗ наразі така:

троє пасажирів уже померли;

п’ятеро мають гострі симптоми хвороби;

під наглядом перебувають усі інші члени екіпажу.

Вірус б'є по легенях пригнічуючи дихання та швидко вбиває. Відстежити джерело зараження вкрай важко, а інкубаційний період триває тижнями.

План ізоляції: спецпалати та ПЛР-тести

Мадрид погодився надати суднам порт притулку на Канарах. Проте умови висадки будуть суворими: усіх пасажирів негайно відправлять на обов'язковий карантин.

Їх прийме Центральна оборонна лікарня імені Гомеса Ульї в іспанській столиці. Людей замкнуть в окремих палатах й медики регулярно перевірятимуть їх на лихоманку. Відвідування родичами повністю заборонено.

Кожен отримає ПЛР-тест одразу після прибуття, а через сім днів процедуру повторять. Якщо у пасажира виявлять високу температуру чи задишку, його переведуть до ізолятора з негативним тиском. Це спец бокси з окремою циркуляцією повітря.

"Емоційний добробут тих, хто перебуває на карантині, буде забезпечено шляхом підтримки електронного зв’язку з їхніми родинами та близькими", - йдеться у заяві міністерства охорони здоров’я Іспанії.

Протест робітників порту

Фото: протест працівників порту на Канарах (Скриншот)

Прибуття лайнера подобається не всім. Портові працівники зібралися під парламентом Канарських островів вимагаючи захисту.

Джоана Батіста з місцевої профспілки озвучила вимоги протестувальників:

"Нам не подобається ідея того, що нам дозволять працювати в порту без спеціальних заходів безпеки чи інформації, коли наближається заражений човен".

Робітники налаштовані радикально й дехто вже погрожує фізично заблокувати шлях судну до причалу. Працівники вимагають детальних інструкцій та спеціального спорядження для роботи.