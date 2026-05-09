На Канарах начались протесты из-за прибытия на остров лайнера с хантавирусом

Сейчас на судне находится 150 человек и врачи зафиксировали редкий случай: хантавирус начал передаваться непосредственно от человека к человеку. Обычно инфекцию разносят крысы.

Штамм вируса под названием Андес циркулирует в Аргентине. Именно там, в порту Ушуайя, пассажиры поднялись на борт. Это самая южная точка страны и известный центр круизов.

Статистика ВОЗ пока такова:

трое пассажиров уже умерли;

пятеро имеют острые симптомы болезни;

под наблюдением находятся все остальные члены экипажа.

Вирус бьет по легким подавляя дыхание и быстро убивает. Отследить источник заражения крайне трудно, а инкубационный период длится неделями.

План изоляции: спецпалаты и ПЦР-тесты

Мадрид согласился предоставить судам порт убежища на Канарах. Однако условия высадки будут строгими: всех пассажиров немедленно отправят на обязательный карантин.

Их примет Центральная оборонная больница имени Гомеса Ульи в испанской столице. Людей запрут в отдельных палатах и медики будут регулярно проверять их на лихорадку. Посещение родственниками полностью запрещено.

Каждый получит ПЦР-тест сразу по прибытии, а через семь дней процедуру повторят. Если у пассажира обнаружат высокую температуру или одышку, его переведут в изолятор с отрицательным давлением. Это спец боксы с отдельной циркуляцией воздуха.

"Эмоциональное благополучие тех, кто находится на карантине, будет обеспечено путем поддержания электронной связи с их семьями и близкими", - говорится в заявлении министерства здравоохранения Испании.

Протест рабочих порта

Фото: протест работников порта на Канарах (Скриншот)

Прибытие лайнера нравится не всем. Портовые работники собрались под парламентом Канарских островов требуя защиты.

Джоана Батиста из местного профсоюза озвучила требования протестующих:

"Нам не нравится идея того, что нам позволят работать в порту без специальных мер безопасности или информации, когда приближается зараженная лодка".

Рабочие настроены радикально и некоторые уже угрожают физически заблокировать путь судну к причалу. Работники требуют детальных инструкций и специального снаряжения для работы.