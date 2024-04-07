У Канаді заявили про нарощення підтримки України на тлі затримки допомоги від США

За словами канадської чиновниці, Штати зараз "не змогли активізувати" допомогу для української сторони, яка перебуває в бойових умовах.

Фріланд в інтерв'ю CBC The House не уточнила, чи планує Канада збільшити 16 квітня федеральний бюджет з метою досягти цільового показника військових витрат НАТО для країн-членів у 2% ВВП.

Проте вона зазначила, що зобов'язання Канади перед Україною на душу населення, які вона назвала "найактуальнішим викликом для НАТО", були "дуже значними".

"У березні Канада направила Україні 2 мільярди доларів термінової бюджетної підтримки в той час, коли США (...) не змогли активізуватися та надати підтримку для України, щоб заповнити прогалину", - сказала Фріланд.

Вона також додала, що канадці "можуть пишатися, знаючи, що наша країна безумовно виконує свою роль, щоб протистояти Росії та підтримувати Україну, що є найбільшою боротьбою НАТО".