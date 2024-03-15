ООН і Канада передали Україні обладнання для розмінування
Представники Канади та Організації Об'єднаних Націй вирішили передати Україні важливе обладнання для розмінування територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА та посольство Канади в Україні.
Канада
У посольстві повідомили, що передали ДСНС України ще 10 транспортних засобів для знешкодження вибухонебезпечних предметів.
Фото: Допомога від Канади (facebook.com/CanadainUkraine)
Ці повнопривідні транспортні засоби обладнані потужними кранами для завантаження і транспортування обладнання та матеріалів, необхідних рятувальникам у їхній небезпечній роботі для захисту людей.
ООН
Також Всесвітня продовольча програма ООН придбала машини для розмінування Харківської області.
У передачі взяв участь заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний, представники Всесвітньої продовольчої програми ООН та FSD, заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.
Фото: Допомога від ООН (facebook.com/kharkivoda.gov.ua)
Всесвітня продовольча програма ООН придбала 3 машини для підготовки ґрунту до розмінування, які були розроблені в Харкові. Першу машину протестували та передали піротехнічним підрозділам FSD. Ще дві машини виготовляють.
Розмінування України
Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.
У квітні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.
До того ж в Україні компенсуватимуть витрати на замовлення розмінування.
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