В Канаде заявили о наращивании поддержки Украины на фоне задержки помощи от США

Министр финансов Канады Христя Фриланд заявила, что помощь Оттавы для Киева стала важным вкладом в усиление обороноспособности Украины, отражающей военную агрессию РФ. Это происходит на фоне задержки одобрения пакета поддержки для Украины в Конгрессе США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
По словам канадской чиновницы, Штаты сейчас "не смогли активизировать" помощь для украинской стороны, которая находится в боевых условиях.
Фриланд в интервью CBC The House не уточнила, планирует ли Канада увеличить 16 апреля федеральный бюджет с целью достичь целевого показателя военных расходов НАТО для стран-членов в 2% ВВП.
Однако она отметила, что обязательства Канады перед Украиной на душу населения, которые она назвала "самым актуальным вызовом для НАТО", были "очень значительными".
"В марте Канада направила Украине 2 миллиарда долларов срочной бюджетной поддержки в то время, когда США (...) не смогли активизироваться и оказать поддержку для Украины, чтобы восполнить пробел", - сказала Фриланд.
Она также добавила, что канадцы "могут гордиться, зная, что наша страна, безусловно, выполняет свою роль, чтобы противостоять России и поддерживать Украину, которая является самой большой борьбой НАТО".
Напомним, ранее сообщалось, что Канада в рамках новой военной помощи передаст Украине боеприпасы и партию приборов ночного видения.
Также 15 марта стало известно, что Канада и ООН передали Украине оборудование для разминирования.
А в феврале в Минобороны Канады заявили, что страна передаст Украине 800 многоцелевых дронов для защиты неба.
Напомним, что в июне прошлого года премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил с официальным визитом Киев. По итогам визита он объявил, что правительство страны предоставит Украине новый пакет военной помощи на 500 млн канадских долларов (более 370 млн долларов США). Также Оттава примет участие в авиационной коалиции.
Позже президент Владимир Зеленский обсудил с Трюдо усиление противовоздушной обороны.
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