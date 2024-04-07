В Канаде заявили о наращивании поддержки Украины на фоне задержки помощи от США

По словам канадской чиновницы, Штаты сейчас "не смогли активизировать" помощь для украинской стороны, которая находится в боевых условиях.

Фриланд в интервью CBC The House не уточнила, планирует ли Канада увеличить 16 апреля федеральный бюджет с целью достичь целевого показателя военных расходов НАТО для стран-членов в 2% ВВП.

Однако она отметила, что обязательства Канады перед Украиной на душу населения, которые она назвала "самым актуальным вызовом для НАТО", были "очень значительными".

"В марте Канада направила Украине 2 миллиарда долларов срочной бюджетной поддержки в то время, когда США (...) не смогли активизироваться и оказать поддержку для Украины, чтобы восполнить пробел", - сказала Фриланд.

Она также добавила, что канадцы "могут гордиться, зная, что наша страна, безусловно, выполняет свою роль, чтобы противостоять России и поддерживать Украину, которая является самой большой борьбой НАТО".