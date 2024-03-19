Канада передасть українським військовим партію приладів нічного бачення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міноборони Канади .

Боєприпаси

На зустрічі міністр Блер оголосив, що Канада виділить понад 40 мільйонів канадських доларів на ініціативу Чехії щодо закупівлі великокаліберних боєприпасів для України.

Це зобов'язання послідувало за підписанням минулого місяця меморандуму про взаєморозуміння щодо співпраці в галузі оборони між Канадою і Чехією, який встановлює рамки для оборонного співробітництва між країнами, зокрема в галузі підтримки України.

Прилади нічного бачення

Крім того, міністр Блер оголосив, що Канада передасть пакет приладів нічного бачення для надання допомоги Збройним силам України в операціях у нічний час.

Цю допомогу на суму близько 7,5 мільйонів канадських доларів буде отримано від канадської компанії Twenty20 Insight Inc.

Коаліція дронів

Міністр Блер також підтвердив, що Канада офіційно приєдналася до коаліції щодо дронів, очолюваної Латвією і Великою Британією.

"Крім іншого, ця коаліція об'єднує членів, які працюють над пошуком способів розширення виробництва дронів із загальною метою - поставити в Україну один мільйон дронів", - йдеться у заяві.

Початковий внесок Канади включає понад 800 дронів від Teledyne, як нещодавно оголосив міністр Блер. Очікується, що перша партія прибуде в Україну цієї весни.

Україна отримає додаткову військову допомогу

Німеччина сьогодні оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 500 млн євро (542,35 млн доларів).

Також Комітет з фінансів парламенту Швеції підтримав пропозицію уряду про постачання в Україну нової партії військової допомоги.

А Фінляндія як військову допомогу відправить Україні бойові катери. Точна кількість поки невідома.

Також РБК-Україна розповіло про підсумки двадцятого "Рамштайна".