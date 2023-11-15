Зеленський обговорив з Трюдо посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Однією з тем переговорів стало посилення української системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

За словами Зеленського, він подякував Трюдо за економічну та оборонну підтримку України. Зокрема, багаторічна канадська програма допомоги є дуже важливим сигналом для миру щодо підтримки нашої країни до перемоги у війні.

"Обговорили ситуацію на полі бою, подальшу оборонну співпрацю з акцентом на посилення української системи ППО, а також збільшення можливостей мобільних вогневих груп для боротьби з БПЛА", - додав президент.

Він зазначив, що подякував Канаді за новий пакет санкцій проти Росії та пропозицію створити коаліцію для повернення українських дітей, яких депортувала Росія. Було обговорено кроки для реалізації ініціативи.

Також Зеленський додав, що вдячний за рішення Канади допомогти Україні у фінансуванні другої черги будівництва музею Голодомору-геноциду.

У ході переговорів було порушено і тему ситуації на Близькому Сході.

Допомога Україні від Канади

Варто зауважити, що Канада є союзником України від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Країна вже надала нашим військовим танки Leopard 2 та іншу військову техніку.

Також нещодавно уряд Канади запросив у парламенту виділити 385 млн доларів на військову допомогу Україні.

При цьому кілька днів тому канадська влада ввела санкції проти росіян за дезінформацію та військову пропаганду проти України.